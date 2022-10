Katy Perry causa preocupación al no poder mantener abierto su ojo derecho La cantante estaba en pleno concierto cuando experimentó esta extraña situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Katy Perry es una de las artistas más populares y queridas de los últimos tiempos. Incluso varios de sus temas ya se han convertido en himnos para muchos. Es por eso que después de su más reciente concierto, sus fanáticos han estado muy preocupados por su salud. Si no vives en una cueva ya habrás visto o escuchado lo que está pasando con la cantante. Resulta que en las últimas horas, el nombre de la artista ha estado en boca de todos por culpa de un video que se ha hecho viral y en el que Perry muestra síntomas de un problema facial. En un video que le ha dado la vuelta al mundo y en el que aparece Perry con un llamativo minivestido decorado con pedrería y latas de soda, un maquillaje radiante que incluía labial rojo y una media cola que dejaba su rostro como centro focal. En un momento de su concentración, la cantante se detuvo para posar y fue en ese momento en que su ojo derecho empezó a cerrarse. Perry trató de abrirlo con una de sus manos, pero su esfuerzo fue en vano porque el ojo se volvió a cerrar. Esto sucedió en cuestión de segundos, y desde que pudo abrir su ojo por completo, la artista agarró su micrófono y empezó a hablarle al público como si nada hubiera pasado. La realidad es que Perry reaccionó con mucha serenidad ante la impactante situación, lo que da a pensar que esto ya le había pasado antes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De inmediato empezaron las especulaciones, al igual que las comparaciones con Justin Bieber, quien hace unos meses tuvo que cancelar varios compromisos debido a que estaba sufriendo de Ramsay Hunt Syndrome, el cual le provocó una parálisis parcial de su rostro. Algunos pensaron que la pareja de Orlando Bloom estaba sufriendo un derrame, mientras otras han especulado que podría ser un efecto secundario de la vacuna contra la COVID-19. Hasta el momento la cantante, quien luego se repuso y siguió con su concierto, no ha dado ninguna declaración al respecto y tampoco ha contestado a las especulaciones. Esperamos que esté bien y que esto no pase a mayores.

