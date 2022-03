Katy Perry, con el trasero al aire por un accidente con su pantalón ¡lo resuelve sin dejar de cantar! La cantante estaba bailando de manera sensual cuando su pantalón de cuero se rasgó por detrás dejando al aire más de lo debido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Katy Perry siempre lo da todo sobre el escenario y demuestra que es una verdadera artista haciendo que el show continúe pase lo que pase. Lo hemos comprobado en el último episodio de American Idol (ABC), donde la estrella del pop funge como jurado. La artista estaba en plena actuación, cantando Teenage Dream cuando sufrió un percance con su vestuario. Muy apropiadamente estaba en una estrofa que habla de "skintight jeans" [jeans ajustados], cuando sus pantalones de cuero rojo se rasgaron por la parte trasera. La también empresaria estaba bailando de manera muy sensual, bajando hasta el suelo, pero su ropa no pudo seguir el ritmo y se abrió, dejando sus encantos al aire y a la audiencia con la boca abierta. "¿Me dais un poco de cinta adhesiva?" preguntó Perry al equipo técnico. Poco después, con varias tiras de cinta amarilla colocadas estratégicamente, sus pantalones se veían casi como si nada hubiera pasado. La intérprete de Firework incluso bromeó sobre el suceso en sus redes sociales, animando a la audiencia a ver el episodio. "Voy a hacer que os lata el corazón muy fuerte con mis pantalones ajustados", escribió junto a un video del incidente. Su compañero de jurado Luke Bryan bromeó con la estrella recordándole que "es un programa familiar". Sin embargo no es la primera vez que le pasa algo parecido, en el 2018, también durante este show, se le rasgó el pantalón y lo solucionó de la misma manera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Horas antes, Perry compartía con sus seguidores su sensual conjunto, con un top vintage estilo corsé con estampado de leopardo de Just Cavalli, los ahora famosos pantalones de cuero con cordones de Drome y joyas de Ben-Amun. La polifacética cantante, quien ahora luce una melena XXL en color castaño oscuro, se estrenó como mamá en agosto de 2020 junto a su pareja, el actor Orlando Bloom. No hay duda de que le enseñará a su hijita Daisy a poner su mejor cara antes cualquier contratiempo.

