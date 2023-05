Katy Perry crea lluvia de memes por su gran parecido a un bonbon en la coronación de Carlos III ¿Qué opinas del vestido dorado que vistió para el concierto después de la ceremonia real? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para los fans de la monarquía, la coronación del rey Carlos III fue unos de los eventos más esperados del año, y esperamos que sea uno de los más hablados del año entero. Por supuesto, las amantes de la moda quedamos enamoradas del elegante vestuario que vistieron las mujeres de la realeza en la abadía de Westminster, pero una de los looks que más acaparó la atención fue el de la famosa americana Katy Perry. Como una de los intérpretes en el gran concierto celebrando la ocasión, la jueza de "American Idol" optó por el dorado con una confección de Vivienne Westwood. katy perry Credit: Kin Cheung-WPA Pool/Getty Images Hecho de cuero sintético metálico, el vestido fue inspirado en el siglo XVIII y hecho a mano especialmente para su presentación. Con su cabello recogido hacia atrás, también vimos sus coquetos aretes de querubín. Sin embargo, aunque nos encantó la propuesta, los espectadores empezaron una lluvia de memes por su gran parecido a un bonbon de chocolate o un caramelo de envoltura dorada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estamos seguras de que a Perry no le molestaría la comparación, ya que ella es amante de las pintas chistosas inspiradas en la comida. En la gala del Met del 2019, la comprometida de Orlando Bloom vistió un disfraz de hamburguesa con un tocado de palillo de dientes. katy perry Credit: Andrew Morales/WWD/Penske Media via Getty Images

