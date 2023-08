Kathy Griffin: conmoción por su nuevo aspecto tras tatuarse los labios ¡Amigos de Kathy Griffin conmocionados por su aspecto tras tatuarse los labios! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir kathy griffin labios lips Credit: kathy griffin youtube Kathy Griffin ha dejado a todos conmocionados al revelar su nuevo look luego de tatuarse los labios. En un video de YouTube titulado 'Me tatué los labios', la famosa comediante de 62 años compartió los detalles de su transformación, llevando a los espectadores en un viaje a su esteticista para someterse al procedimiento de tatuaje permanente de labios. Sin embargo, lo que sorprendió a todos no fue solo el hecho de que Griffin optara por el tatuaje, sino la inesperada y notoria hinchazón que siguió al procedimiento. Transformación detrás de cámaras En el video, Griffin, quien fue diagnosticada con cáncer de pulmón en etapa 1 en el 2021, comparte su experiencia paso a paso, desde su camino hacia la cita estética hasta el momento en que revela su nueva apariencia ante amigos y seguidores. La comediante no solo se hizo tatuar los labios, sino que también optó por un microblading en las cejas para realzar sus rasgos faciales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la visita a su esteticista, Griffin se sometió al procedimiento que implica la transferencia permanente de pigmento en áreas como las cejas y los labios. kathy griffin labios lips. Credit: kathy griffin youtube El video captura momentos llenos de humor y sorpresa, como cuando Griffin bromea sobre su intento de pasar desapercibida tras el procedimiento y cuando reacciona a la sensación de adormecimiento en su boca. La comediante, conocida por su estilo atrevido y su actitud desenfadada, se enfrenta a la hinchazón con su característico sentido del humor. El cambio del que todos hablan La transformación de Kathy Griffin ha generado una gran atención en las redes sociales y entre sus seguidores. Aunque la hinchazón inicial tomó por sorpresa a muchos, Griffin compartió en el video que su rostro se recuperó por completo en unos pocos días, revelando unos labios de un suave tono rosado que se ven naturales y frescos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kathy Griffin: conmoción por su nuevo aspecto tras tatuarse los labios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.