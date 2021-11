Conoce a Kathleen Lights, la influyente de belleza de origen cubano que triunfa como empresaria Nacida en Miami de padres cubanos, Kathleen Lights cuenta con más de 7.5 millones de seguidores, una línea de ropa y accesorios y otra de esmaltes de uñas veganos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kathleen Lights esmaltes veganos Credit: Cortesía Kathleen Fuentes, mejor conocida como Kathleen Lights, comenzó como vlogger de belleza en 2013 con su canal de YouTube, en el que hoy cuenta con más de 4.2 millones de suscriptores que ascienden a 7.5 si combinamos todas sus redes sociales y las de sus proyectos empresariales. Además de colaborar con diferentes y reconocidas marcas de belleza como ColourPop o Morphe Brushes, la influyente, nacida en Miami de padres cubanos, es también una intrépida empresaria que ha sabido hacerse un nombre en el mercado con dos proyectos diferentes: Lights Label, una línea de ropa y accesorios, y más recientemente Lights Lacquer, una marca de esmaltes de uñas veganos, libres de crueldad animal y tóxicos, con la que acaba de lanzar una divertidísima. colaboración con la serie Friends. Comenzaste como vlogger y has pasado a tener tu propia marca de belleza, ¿qué te hizo lanzarte al mundo de los negocios?

Desde que era una niña he estado obsesionada con pintarme las uñas. Siempre me ha encantado expresarme a través de los esmaltes, por lo que lo sentí como algo normal. ¿Por qué lacas de uñas?

Cuando era una niña, mi hermana y yo hablábamos de que nuestro trabajo soñado sería ponerle nombres a esmaltes de uñas. Solía quejarme todo el tiempo sobre los productos que usaba mi madre. Siempre había algo de cada marca que me disgustaba. Y entonces mi mamá me preguntó: '¿y por qué no creas tu propia marca?' Así es cómo empezó la idea. ¿Por qué son especiales tus esmaltes?

Lights Lacquer es una marca vegana, seven-free y libre de crueldad animal. Lo que hace únicos los esmaltes de Lights Lacquer es que no solo son bellos y llamativos, además están libres de tóxicos. Su fórmula seven-free está creada sin productos dañinos como el tolueno, ftalato de dibutilo, formaldehído, resina de formaldehído, alcanfor, TPHP y xileno, los cuales son muy comunes en otras lacas de uñas. Esta receta hace que los esmaltes sean seguros y bellos. ¿Qué te inspira para lanzar nuevos colores?

Cada tono de Lights Lacquer es escogido cuidadosamente por mí, extrayendo la inspiración de mi vasto conocimiento sobre maquillaje, teoría del color, el mundo que me rodea, así como los colores pantone más trendy del momento. No solo pruebo cada tono de forma individual para estudiar su opacidad y acabado, también me aseguro de que cada uno sea algo que amo y algo que mis fans y clientes van a amar igualmente. Siera tu trabajo soñado, debe ser importantísima la elección del nombre. ¿Qué proceso sigues para eso?

Lights Lacquer no está completa sin el nombre de cada esmalte. Es una de mis partes favoritas de todo el proceso de creación. El título de cada tono proviene de una variedad de inspiraciones que incluyen algunos de mis shows favoritos, expresiones divertidas, nombres de gente que amo y sugerencias de los fans. Como nuestra más reciente colaboración con el show Friends. ¿Cuál es tu esmalte favorito para el otoño?

A Mysterious Affair. ¿Cómo te han influido tus raíces cubanas en la creación de tus negocios y en la elección de los productos que lanzas?

Mi cultura cubana y crecer en Miami han tenido una gran influencia en la línea, especialmente en los tonos. Mi cultura es una gran parte de quien soy y me encanta mencionarlo en mi canal y mi trabajo siempre que puedo. Tanto si lleno mis totorales de Spanglish como si incluyo mi familia cubana en el contenido. Creciendo me he adaptado a ciertos rituales y tradiciones cuando hablamos de belleza, pero el que más sobresale siempre será ¡usar colonia de bebé antes de ir a dormir! No importa los años que tenga, siempre me pongo un poco de perfume Agustin Reyes Royal Violets antes de meterme en la cama! Es lo que mi madre hacía de niña y lo que su madre hacía antes que ella. Como influyente de belleza, ¿Cuáles son tus tendencias favoritas para esta temporada?

La nostalgia de los años 90, pestañas postizas de aspecto natural y cejas laminadas. También tienes una marca de ropa y accesorios, ¿cómo la describirías?

Lights Label es una línea de accesorios y ropa que fundé en 2019. Todo está hecho en los Estados Unidos. Es una carta de amor abierta a Miami, diseñada por un pequeño grupo de creativos nacidos y criados en el Sur de la Florida, que se inspira en mi cultura cubana y mis raíces eclécticas. Miami es una ciudad que vio nacer a una generación de gente rebelde y residente. ¿Qué colecciones podemos comprar ahora?

La más reciente s una colección cápsula unisex titulada Me fui, que se inspira en decir adiós a hábitos que no nos benefician más. En la importancia de honrarnos a nosotros mismos cuidando de nuestras mentes y cuerpos y decirle adiós al estrés y la negatividad. [También] la colección Libre, que diseñé como oda a mi cultura cubana, una colección inspirada en la Ellis Island del sur, la Freedom Tower de Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué tipo de mujer viste Lights Label?

Audaz y que no pide disculpas. Valoran la comodidad y el estilo llevando las últimas tendencias sin sacrificar calidad. Lights Label le da un giro a los estilos clásicos para vestir a aquellos que abrazan la individualidad. Llevar esta marca es celebrar las historias de lucha y resistencia, pero también para celebrar su éxito.

