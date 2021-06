Kate Winslet es la nueva embajadora de L'Oréal Paris Con este nuevo rol, la actriz se una a famosas como Eva Longoria y Camila Cabello. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hablar de Kate Winslet es referirse a una de las actrices más completas de Hollywood. Si bien su personaje en la película Titanic es uno de los más recordados, la actriz inglesa ha protagonizado decenas de exitosas producciones que la han colocado en una posición envidiable en la Meca del cine. Ahora, la querida actriz puede poner otro rol en su hoja de vida, el de embajadora de belleza. Y es que resulta que Winslet se convirtió en la nueva imagen de L'Oréal París. "Me ha costado trabajo llegar a un lugar en el que no me importa disculparme por quién soy, en el que me acepto con mis defectos. Estoy feliz de unirme a la familia de L'Oréal para decir que hay que tener coraje y fuerza para creer que tienes valor", dijo la actriz en un comunicado. "A veces, puede que no sientas que tienes valor. Todos tenemos momentos así y eso es lo que nos hace humanos. Pero mientras más digas estas palabras y creas en todo lo que realmente eres y con lo que sea que te identifiques, entonces con el tiempo y creyendo en ti, tú también vas a entender tu valor". Winslet encabezará la primera campaña de la marca titulada Worth It, la cual busca ayudar a las mujeres a creer en sus capacidades y a entender que valen mucho y que pueden lograr lo que se propongan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kate Winslet, embajadora de Loreal Credit: Cortesía Con este nuevo título, la actriz se une a famosas como Eva Longoria, Camila Cabello y Viola Davis, entre otras, quienes también forman parte de la familia de L'Oréal. La primera campaña de Winslet sale este mes de junio. ¡Felicidades, Kate!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Kate Winslet es la nueva embajadora de L'Oréal Paris

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.