Estas fabulosas carteras de Kate Spade ya tienen el descuento de Black Friday

No es un secreto para nadie que a las mujeres nos encanta comprar y comprar, incluso hasta cuando no necesitamos nada. Es que está en nuestro ADN dejarnos llevar por las bellezas que ofrecen las tiendas. Eso sí, el hecho de que no lo pensemos dos veces cuando queremos comprar algo, no quiere decir que no nos encanten los sales como los que se avecinan ahora que ya casi llega el llamado viernes negro o Black Friday. Y es que quien se puede resistir a las tentadoras ofertas que ofrecen todas las tiendas en el día que más se compra en el año y el que es la oportunidad perfecta para hacernos de esas cositas que nos hacen falta para las fiestas venideras y hasta de una que otra que no necesitamos tanto, porque, ¿por qué no?

Pero les tenemos buenas noticias. Resulta que Kate Spade se adelantó al tan esperado día y le está ofreciendo a sus clientes empezar a comprar a precios del Black Friday desde hoy martes. ¡Qué éxito! Y por supuesto nosotras estamos aquí para darle rienda suelta a nuestros instintos y claro, ayudarlas a ustedes con los suyos.

La marca tiene toda su mercancía con un 30% de descuento, con el código Givecheer, y la verdad es que tienen bellezas. Entre los vestidos, la mayoría perfectos para las fiestas venideras, los zapatos, lo aretes y abrigos, está difícil decidirse por solo un o dos piezas. Pero con tremendo descuento, pues nos podemos dar el gusto de comprar unas cuantas.

Cortesía

Bolso Hayes Street Sam. $229.60. Katespade.com.

Cameron Street Hazel. $138.60. Katespade.com

knollwood Drive Buckle Hope. $299.60. Katespade.com.

hayes street pearl ellery. $152.60. Katespade.com.

Hayes Street Pearl Sam. $243.60. Katespade.com.

Eso sí, lo mejor todo es que todas las espectaculares carteras de la marca también tienen el descuento y no aguantamos la emoción.

Como nos hemos pasado horas mirando todo lo que está disponible, decidimos seleccionar las que más nos gustan y que además están perfectas para lucir los próximos meses. Ahí te dejamos nuestra selección y te aseguramos que no te vamos a juzgar si te compras varias. Al final del día, estamos en tiempos de dar y recibir, y qué mejor que empezar con nosotras mismas. ¡Qué disfrutes tu compra!