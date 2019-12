En este momento Kate Spade tiene carteras hasta por menos de $100 La marca tiene un 40% menos en las bolsas que ya están rebajadas. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si eres igual que la mayoría de las personas, seguramente a estas alturas todavía te falta comprar algunos regalos, incluso puede ser que hasta te falte comprarlos todos. Y es que, con tantos compromisos en esta época, muchas veces los regalos pasan a un segundo plano y luego la mayoría está a las carreras tratando de encontrar algo que les agrade a las personas que tiene en su lista. Por suerte son varias las tiendas que tienen especiales o descuentos que les caen de maravilla al bolsillo. Una de esas tiendas es Kate Spade. La marca, cuyos bolsos son de los favoritos de las chicas, tiene una gran selección de piezas rebajadas de precio. Pero lo mejor de todo lo que ya está casi a mitad de precio, ahora también tiene un 40% de descuento. Sí, así como lo lees. En la selección puedes encontrar espectaculares bolsos por menos de $100. De seguro tienes varias mujeres en tu lista y sabes que no hay mujer que se resista a un bolso. Seguramente tú tampoco te puedes resistir. Así es que esta venta especial también es para ti. Image zoom Sylvia embossed stripe medium dome crossbody. $89.40. Katespade.com. Image zoom Molly Large Tote. $96. Katespade.com. Image zoom Romy medium top handle bag. $167.40. Katespade.com. Image zoom Nicola twistlock small shoulder bag. $146.40. Katespade.com. Image zoom Polly felt large convertible crossbody. $108.60. Katespade.com Image zoom Image zoom Image zoom Margaux medium satchel. $125.40. Katespade.com. Image zoom Andi croc embossed canteen bag. $50.60. Katespade.com. Como hay tantas opciones, decidimos elegir los bolsos más bellos y coquetos para que la selección se te haga mucho más fácil. Recuerda que estamos en la época de dar y recibir, así es que no te vamos a juzgar si decides regalarte una que otra bolsa. Te entendemos perfectamente. Nosotras ya tenemos varias elegidas. No lo pienses mucho y empieza a comprar ya. Es posible que lleguen antes de Navidad. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image En este momento Kate Spade tiene carteras hasta por menos de $100

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.