Kate Spade tiene los bolsos más cool por hasta un 50% de descuento Puedes encontrar las piezas perfectas para la primavera. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando se habla de bolsos, no hay mujer que se resista a hablar u opinar en esa conversación. Y es que no es de dominio público que a la mayoría de las mujeres le fascinan las carteras. Un buen bolso puede ayudar a resaltar cualquier atuendo, incluso hasta cuando no le ponemos mucho esfuerzo a nuestro atuendo. Por eso es importante que todas tengan una que otra cartera de buena calidad y en tonos neutrales. Pero para las que prefieren tener opciones para combinar sus atuendos. Por eso un buen sale de una de las marcas más cool es el momento perfecto para hacerle un update al clóset. En este momento Kate Spade, que tiene bolsos supermodernos y coquetos que llaman la atención dónde quiera que vayas, tiene uno de esos especiales que no se pueden dejar pasar. En este momento la marca tiene muchísimas de sus carteras hasta a un 50% de descuento y eso es bastante, tomando en cuenta que las piezas de Kate Spade son de excelente calidad y muy duraderas. Por eso este es el momento de comprar los bolsos para la primavera porque en la selección puedes encontrar bolsos en colores pasteles que estarán muy de moda en la próxima temporada. Por suerte, con esos precios tan asequibles te puedes comprar varias. ¡Qué éxito! Image zoom andi canteen bag. $209. Katespade.com. Image zoom Nicola twistlock medium shoulder bag. $279. Katespade.com. Image zoom sydney medium satchel. $170. Katespade.com. Image zoom romy medium top handle bag. $279. Katespade.com. Lo único que tienes que tener en cuenta es que las piezas se venden como pan caliente, así es que tienes que entrar en acción de inmediato. Aquí te dejamos algunas de nuestras piezas favoritas para que te vayas viendo las bellezas que tienen. Te aseguramos que vas a querer más de una. Advertisement

