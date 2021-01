Close

¿Kate o Meghan? ¿Qué mujeres de la realeza gastan más dinero en ropa? Según publica el blog de expertos en moda real UFO No More, la pandemia modificó las agendas de la realeza y también su guardarropa. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2020 ha sido un mal año para muchos negocios, también para el mundo de la moda. Los diseñadores han visto cómo se cancelaban muchos de los eventos que les servían de escaparate en el que actrices, modelos, cantantes y otras celebridades lucían sus diseños. Auténticas celebraciones relacionadas con la moda han sido aplazadas dejándonos con muchas ganas de alfombra roja. Las cancelaciones y aplazamientos también se han trasladado a otro tipo de eventos, como la agenda social de las mujeres de la realeza europea. Entregas de premios, inauguraciones, encuentros con otros mandatarios, viajes de estado... se han visto reducidas o transformadas en encuentros virtuales. Image zoom Credit: Didier Baverel/WireImage Cada año, el blog de expertos en moda real UFO No More, que analiza las piezas que lucen las royals en actos públicos de las que se conoce procedencia y valor; publica una lista con lo que han gastado en ropa estas mujeres. La primera en la lista de 2020 ha sido Charlene de Mónaco, quien también estuvo a la cabeza en 2019. Image zoom Credit: Pascal Le Segretain / Fotógrafo de plantilla La esposa del príncipe Alberto gastó en su guardarropa 106.200 euros (unos XX dólares), con un precio medio por prenda o complemento de 2.000 euros (xx dólares). Aunque la nadadora sudafricana pasó varios meses ausente de la vida pública, en septiembre impactó con un vestido plateado en la Gala de la salud planetaria, y es bien conocida su afición por las firmas de lujo como Louis Vuitton. Image zoom Credit: Stephen Pond/Getty Images Compartiendo podio está Kate Middleton en segundo lugar y Meghan Markle en el tercero. Según este blog, la duquesa de Cambridge, considerada una de las mujeres mejor vestidas del mundo, estrenó en 2020 134 piezas, valoradas en 86.000 euros. Su cuñada, la duquesa de Sussex invirtió por su parte 50.000 euros y le sigue de cerca la reina Máxima de Holanda con un gasto de 49.000 euros. Image zoom Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: 2020 Dutch Press/The Grosby Group En décima posición, por detrás de mujeres como la princesa Mary de Dinamarca o Victoria de Suecia, está la reina Letizia. La española destacó en 2020 por reciclar prendas y accesorios de su vestuario y apostar por firmas más económicas como Zara o Mango. Esta web valora el vestidor de la reina española en 15.800 euros con 97 nuevas prendas que estrenó en mayor cantidad durante el verano, cuando realizó una gira por España. Image zoom Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Cierran la lista la princesa Mette-Marit de Noruega (11.200 euros), Eugenia de York (7.500 euros), Magdalena de Suecia (6.300 euros) y Beatriz de York (4.600 euros).

