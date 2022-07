Cuando oímos el nombre de Kate Moss en seguida pensamos en glamour, sofisticación y sobre todo, mucha moda. Pero la supermodelo de los años 90, quien trabajó desde bien joven, ha revelado una cara mucho menos atractiva de su profesión.

En una entrevista reciente para la radio de la BBC, declaró haberse sentido "vulnerable y asustada" en el set, mientras posaba para el anuncio de Calvin Klein junto a Mark Wahlberg en 1992, y que sus recuerdos de la sesión "no eran muy buenos".

Con solo 17 años, la famosa modelo tuvo que tomar Valium para calmar la ansiedad que le producía ese trabajo tan relevante. Y sobre Wahlberg comentó: "Él era muy macho y todo giraba a su alrededor. Tenía un gran entourage. Yo era solo una modelo".

Moss, quien posó topless sentada sobre el actor -en esos momentos conocido como Marky Mark- para el anuncio, admitió haberse sentido como un objeto. "Creo que jugaron con mi vulnerabilidad. Yo era muy joven e inocente, a Calvin le encantó eso".

En 2012 ya hizo algunos comentarios sobre esta sesión. "No me sentía yo misma. Me sentí muy mal de sentarme sobre este tipo musculoso. No me gustó. [Después] no pude salir de la cama durante dos semanas. Pensé que iba a morir".

Por su parte, Wahlberg declaró al diario The Guardian en 2020 que en ese momento no fue muy amable con la maniquí. "Probablemente fui un poco brusco. Como haciendo lo mío. No era muy… hablador, digámoslo así". En aquellos momentos, el también cantante tenía 18 años, una imagen de tipo duro, y varios problemas con la ley a su espalda.

Incluso el diseñador Calvin Klein tampoco guarda buenos recuerdos de este trabajo. "No fue demasiado bien. A Kate no le gustaba Mark para nada. He trabajado con muchas mujeres, todas estupendas, y Kate siempre fue difícil", dijo en 2010.

Pero ese no ha sido el único episodio incómodo en la larga trayectoria de la musa. En 1998, solo un año después de haber firmado con una agencia de modelaje, asistió a una sesión de fotos para un catálogo de sujetadores. "Yo solo tenía 15 años y el fotógrafo me dijo 'quítate el top', yo era muy tímida y podía sentir que algo andaba mal ahí, así que cogí mis cosas y salí corriendo. Creo que eso afinó mi instinto", dijo Moss quien puso en marcha su propia agencia de modelos en 2016.

En otra ocasión, durante una sesión de fotos en una playa de Sussex para la portada de The Face, lo que le otorgó su estatus de supermodelo, la fotógrafa Corinne Day le presionó para que posara topless. "Me dijo 'Si no te quitas el top no te voy a fichar para la revista Elle'. Y lloré. Es doloroso porque era mi mejor amiga y realmente la amaba pero era una persona muy difícil para trabajar", reveló. "Pero bueno, las fotos son increíbles, ella tuvo lo que quería y yo sufrí pero al final, me hicieron bien. Cambiaron mi carrera".

Sobre las acusaciones de tomar cocaína y sufrir anorexia que le rodearon en 1993, la también empresaria dijo en el programa radiofónico "No era anoréxica, nunca lo he sido. Tampoco he tomado nunca heroína. Era muy delgada porque no me daban de comer en las sesiones de fotos o en los shows y siempre he sido delgada".

La hija de Moss, Lila, de ahora 19 años, también se inició en esta carrera muy temprano, con solo 14 años, y en la actualidad está representada por la agencia de su progenitora Kate Moss Agency y desfila para los grandes nombres de la moda. "Le he dicho 'si no quieres hacer esta sesión, si no te sientes cómoda, si no quieres posar, no lo hagas".