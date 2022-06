La mamá de Kate Middleton le copia el look a su hija y luce espectacular Carole Middleton tiene 67 años y fue fotografiada con este vestido durante su asistencia al Royal Ascot, en Londres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia real británica siempre está en boca de todos y no es para menos. Esta es una de las familias reales más poderosas y populares del mundo, en especial por la nueva generación que incluye a los príncipes William y Harry, y a sus respectivas esposas. Es precisamente Kate Middleton quien acapara titulares cada vez que es captada por los fotógrafos. No es para menos porque en algún momento de su vida, la duquesa de Cambridge se convertirá en la reina de Inglaterra. Es por eso por lo que no solo ella, el príncipe William y sus hijos son el centro de atención, sino también sus padres y sus hermanos. Alguien que está acaparando titulares en este momento es su mamá, quien recientemente fue fotografiada con un look que ya había llevado su famosa hija. Como la mamá de la futura reina, Carole, de 67 años, siempre es invitada a los eventos meas importantes en los que siempre luce muy elegante y sofisticada. Hace poco asistió a una de las actividades del Royal Ascot con un look bastante familiar. Y es que el vestido que eligió para ir a dicho evento, fue uno que su hija, la duquesa de Cambridge, ya había usado hace unos meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kate Middleton Credit: JANE BARLOW/POOL/AFP via Getty Images Carole Middleton Credit: Aaron Chown/PA Images via Getty Images Hablamos del delicado y femenino vestido rosado de manga larga y plises en la parte inferior, de Me + Em, que llevó la duquesa cuando fue a conocer a una niña, cuya foto, formó parte de su proyecto fotográfico Hold Sill. En ese momento Middleton combinó la pieza con zapatos rosados de punta, de Emmy London y con una correa del mismo color. Por su parte, su mamá lo combinó con un llamativo fascinator negro, que la hacía lucir muy elegante. Ahora bien, no sabemos si este es exactamente el mismo vestido que usó Kate, o si es que solo el mismo diseño, en otra talla. Carole Middleton Credit: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images Kate Middleton Credit: Samir Hussein/WireImage Eso sí, esta no es la única vez que madre e hija han llevado las mismas piezas. De hecho, en el pasado las hemos visto intercambiarse sombreros o tocados, y en una ocasión nos percatamos de que Kate usó un vestido que ya su progenitora ya había lucido, casualmente también durante el Royal Ascot. Sin duda alguna, madre e hija comparten su gusto por la moda.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La mamá de Kate Middleton le copia el look a su hija y luce espectacular

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.