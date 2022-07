El look del día – julio 11, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kate Middleton Credit: Karwai Tang/WireImage Karla Martínez, Cardi B y Kate Middleton son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz colombiana festejó su cumpleaños 50 vistiendo un vestido ceñido amarillo con y bolso a juego y tacones transparentes. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kate Middleton Kate Middleton Credit: Karwai Tang/WireImage Asistió a Wimbledon al estilo de la princesa Diana con una prenda romántica de lunares blancos y zapatos de inspiración vintage. 2 de 9 Ver Todo Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: Instagram/Alejandra Espinoza Presumió sus piernas en las redes con un minivestido de estampado estilo periódico y botas negras. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martinez La presentadora disfrutó de un día bajo el sol llevando un vestido verde perfecto para el verano, sandalias de cuero y gafas blancas. 4 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group ¡Qué cintura! Increíble lució la empresaria con su rostro al natural y vistiendo un bikini blanco en las Islas Turcas y Caicos. 5 de 9 Ver Todo Selena Gómez Selena Gomez, Rare Beauty Credit: Stefania D'Alessandro/Getty Images Para promocionar su marca de cosméticos, Rare Beauty, en Italia, la actriz eligió una blusa verde y una falda plisada a rayas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cardi B Cardi B Credit: Mega/The Grosby Group Impactó en Londres vistiendo un minivestido ajustado azul celeste y un bolso de Chanel a juego. 7 de 9 Ver Todo Alexa Dellanos Alexa Dellanos Credit: Backgrid/The Grosby Group La hija de Myrka Dellanos se robó miradas en la playa con este bikinazo de estampado de flores. 8 de 9 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group La mamá de Stormi salió a cenar con su novio, optando por un minivestido de diseño drapeado. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

