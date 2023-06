Copia el look: Kate Middleton viste un blazer de Zara de $90 ¡Consigue un look adecuado para la realeza para tu propio guardarropas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir princesa Kate middleton Credit: Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images La princesa Catherine de Gales ha vuelto a demostrar que llevar una pieza económica no tiene por qué verse como algo negativo. Para un evento en Winsor, Kate Middleton vistió uno de sus característicos blazers de Zara, piezas de su vestuario que amamos por su diseño y por su precio asequible. La Princesa de 41 años estrenó una chaqueta de pata de gallo azul y blanca para su salida y lo mejor de todo es que el estilo de la temporada pasada se vendió por $90 antes de que se agotara. Kate Middleton Credit: Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Llevaba el blazer con un pantalón de L.K. Bennett, un top blanco de Ralph Lauren y un par de zapatos planos azul oscuro ($440) de otra de sus marcas preferidas, Emmy London. La princesa ha llevado muchos blazers de Zara a lo largo de los años, con una predilección particular por los estilos de tweed de la marca como el blanco de solo $30 que vistió hace unos meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque el modelo extracto ya no está disponible, encontramos otro muy parecido y del mismo precio que estamos seguras que le encantaría a la princesa. Kate Middleton, blazer, zara Credit: Cortesía de Zara Zara, Textured Houndstooth Jacket, $89, zara.com ¡Si quieres tomar inspiración en Kate para tus atuendos de primavera, consigue un blazer en un tono pastel como este para darle un toque chic a tus looks!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Copia el look: Kate Middleton viste un blazer de Zara de $90

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.