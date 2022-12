Todos los looks que llevó Kate Middleton en su visita a los Estados Unidos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kate Middleton, principe william, boston Credit: Samir Hussein - Pool/WireImage; Karwai Tang/WireImage; Samir Hussein - Pool/WireImage En solo tres días en Boston, la princesa nos dio toda la inspiración que necesitábamos para nuestros atuendos invernales. ¡No te pierdas estos looks! Empezar galería Look de viaje Kate Middleton, principe william, boston Credit: Chris Jackson/Getty Images Desde su llegada al aeropuerto, la princesa de Gales lució perfecta. Aterrizó vistiendo un pantsuit morado de Alexander McQueen, complementado con aretes de zafiro y diamantes de la princesa Diana. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Estilo escocés Kate Middleton, principe william, boston Credit: Paul Edwards - Pool/Getty Images Visitó el ayuntamiento de la ciudad portando un vestido de tartán verde de la marca Burberry y un bolso a juego. 2 de 7 Ver Todo Deportivo chic Kate Middleton, principe william, boston Credit: Samir Hussein - Pool/WireImage Hasta en un juego de baloncesto, Kate no sacrifica su estilo. Asistió a un juego de los Boston Celtics llevando un blazer vintage de Chanel en un tono azul real. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Todo un clásico Kate Middleton, principe william, boston Credit: Samir Hussein - Pool/WireImage Nos encantó este conjunto color vino de Roland Mouret que complementó con una blusa rosa que usó para una visita a un laboratorio de tecnología climática. 4 de 7 Ver Todo Toque de color Kate Middleton, principe william, boston Credit: Chris Jackson/Getty Images La princesa estuvo preparada para las bajas temperaturas en Boston con este atuendo monocromático color café, acentuado con un toque de naranja para darle vida al look práctico. 5 de 7 Ver Todo Inspiración escolar Kate Middleton, principe william, boston Credit: Samir Hussein - Pool/WireImage Divina lució con esta prenda de estampado de pata de gallo creada por Emilia Wickstead que eligió para una visita a la universidad de Harvard, la cual combinó con un bolso azul celeste. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Elegancia inesperada kate middleton, prince william, boston Credit: Karwai Tang/WireImage Y para su último evento, la anunciada gala del Premio Earthshot, la princesa no decepcionó con su vestido verde de mangas largas, pero sí nos sorprendió con su procedencia. Para apoyar la moda sostenible, rentó el traje de la plataforma Hurr, un sitió inglés en donde las usuarias pueden pedir un diseño de lujo por solo unos días y a buen precio. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

