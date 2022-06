El look de Kate Middleton en su primer retrato oficial es un tributo a la Princesa Diana La duquesa de Cambridge lo hace de nuevo y tiene este detalle especial para honrar la memoria de la fallecida madre del príncipe Williams. ¡Del color a las joyas, nada fue al azar! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que se reveló este jueves la pintura oficial del príncipe Williams y Kate Middleton no hay ningún detalle que haya pasado desapercibido por el ojo público y uno de estos es el look que eligió la duquesa en el que rinde honor a la fallecida princesa Diana. Middleton llevó un vestido verde esmeralda, largo hasta los tobillos que rememora la elegancia natural de la década de 1920, con las mangas tres cuartos y el dobladillo con volantes suaves, lo que realza el encanto seductor de la pieza cuya marca es Vampire's Wife [una de sus favoritas]. Cabe resaltar que el vestuario fue visto por primera vez en la celebración del Día de San Patricio hace dos años durante un viaje a la ciudad de Dublín, Irlanda. Kate Middleton y el príncipe William en Dublin Credit: Samir Hussein/WireImage Kate complementó el look con unos zapatos de tacón de Manolo Blahnik del mismo tono. En cuanto a su selección de joyas, embelleció la pieza con un trío de pulseras de perlas, aretes colgantes de perlas y un broche de perlas sobre su corazón. Su cabello ondulado caía en cascada más allá de sus hombros mientras miraba ligeramente a la derecha. Princess Diana, Kate Middleton and Prince William Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images; PAUL EDWARDS/POOL/AFP via Getty Images El lustroso diseño recuerda a varios vestidos verdes propiedad de la difunta princesa, pero sobre todo al vestido verde de tono similar y brillantes que usó la princesa de Gales en Londres de The Hunt for Red October en 1990. Diana también combinó su vestido con zapatos de satén a juego. El retrato oficial fue presentado en el Museo Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, fue pintado por el artista británico Jamie Coreth. La obra fue encargada en 2021 por el Cambridgeshire Royal Portrait Fund como regalo para la gente de Cambridgeshire, informó la familia real a través de sus redes sociales. Jamie Coreth poses with his painting of Kate Middleton and Prince William Credit: PAUL EDWARDS/POOL/AFP via Getty Images "El Cambridgeshire Royal Portrait Fund está trabajando con el museo para garantizar que el retrato se utilice como un medio para alentar a los niños y jóvenes de todos los orígenes de todo el condado a interesarse por el arte en todas sus formas", se lee en la publicación.

