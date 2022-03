El look del día - marzo 24, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kate Middleton, look del dia Credit: Jane Barlow - Pool/Getty Images No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Camila Cabello, Kate Middleton y Ana Jurka son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Jurka Ana Jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka La presentadora complementó su coqueto jumpsuit azul con sexy sandalias doradas estilo gladiador. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Camila Cabello Camila Cabello, look del dia Credit: Christian Vierig/GC Images Captamos a la talentosa cantante en las calles de Londres, ataviada con este look de palazzos negros, top tipo corsé y sobretodo estampado. 2 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton, look del dia Credit: Jane Barlow - Pool/Getty Images La duquesa cautivó con este increíble traje con falda vaporosa y los hombros al descubierto, de Jenny Packham. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Elizabeth Álvarez Elizabeth Alvarez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día Con este elegante look de palazzos blancos, top del mismo color y chaqueta azul real, llegó la actriz a los estudios del programa Hoy (Televisa). 4 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del ia Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana combinó su minivestido negro, con llamativos botines de plataforma. 5 de 9 Ver Todo Emily in Paris Lily Collins, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Regia lució la actriz con este conjunto naranja de pantalón y chaqueta, que complementó con zapatos dorados de plataforma y un minibolso rosado pastel. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Melissa Barrera Melissa Barrera, look del dia Credit: Gotham/GC Images Para asistir a la presentación, en Nueva York, de la nueva colección de Ralph Lauren, la actriz eligió este look de minivestido negro, abrigo de cuero, botas por en cima de la rodilla y un minibolso amarillo. 7 de 9 Ver Todo Pamela Anderson Pamela Anderson, look del dia Credit: 2022 The Image Direct/The Grosby Group La actriz acaparó miradas en las calles de Nueva York. ¿Qué te parece su look? 8 de 9 Ver Todo Rihanna Rihanna, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby La artista mostró su ya avanzado embarazo con este sexy minivestido estampado. ¡Bella! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - marzo 24, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.