Ahora puedes comprar el vestido de novia que usó Kate Middleton durante la más reciente cena de estado Middleton usó este modelo durante su primera cena de estado como princesa de Gales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos días, la familia real británica ha estado en boca de todos y no por buenas razones. Y es que como ya te habrás enterado, el libro del príncipe Harry está cargado de explosivas confesiones que han dejado a muchos boquiabiertos. El nombre de Kate Middleton es mencionado varias veces en dicha publicación, sin embargo, la princesa de Gales no se ha pronunciado al respecto. Por eso, esta vez preferimos enfocarnos en su estilo, uno que siempre da mucho de qué hablar, en especial cuando se trata de algún traje de gala como el que llevó hace unas semanas. Hablamos del fabuloso vestido que llevó a su primera cena de estado como princesa de Gales en honor a la visita a Inglaterra del presidente de África Cyril Ramaphosa. Para la ocasión Middleton eligió un sobrio y elegante traje blanco con capa y pedrería en el área de los hombros, de Jenny Packham. Con este look, Middleton parecía toda una reina. El traje, como en ocasiones anteriores, no fue hecho especialmente para la princesa, sino que forma parte de la colección de vestidos de novia de dicha diseñadora. Por lo tanto, puedes adquirirlo para ir a una gala especial y por supuesto, para usarlo el día de tu boda. El modelo cuesta $5,075 en la tienda para novias Kleinfeld, en Nueva York. Si bien, es una pieza costosa, si lo usas para tu boda, está más que justificado. ¿No crees? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kate Middleton The President Of The Republic Of South Africa Visits The United Kingdom - Day 1 Credit: Chris Jackson/Getty Images Kate Middleton The President Of The Republic Of South Africa Visits The United Kingdom - Day 1 Credit: Chris Jackson/Getty Images Kate Middleton The President Of The Republic Of South Africa Visits The United Kingdom - Day 1 Credit: Chris Jackson/Getty Images vestido Kate Middelton, vestido de novia Credit: Cortesía

