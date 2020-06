Este veraniego vestido que portó Kate Middleton solo cuesta $69 La duquesa luce regia hasta en cuarentena Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto para nadie que muchas mujeres alrededor del mundo están obsesionada con Kate Middleton. Para ser más exactos, la verdad es que están obsesionadas con su estilo, incluyéndonos a nosotras. Y es que la duquesa de Cambridge sabe muy bien cómo acapara miradas con sus looks, ya sea para una ocasión superelegante o para algo un poco más casual, Middleton siempre luce impecable. No en vano la duquesa se ha convertido en ícono de estilo de miles de amantes de la moda, incluso hasta para las que no pueden comprar ropa de diseñador, ya que a la duquesa también le gustan las piezas de tiendas como Zara y Topshop. Por eso, sus looks son siempre tema de conversación, igual que el recientemente le vimos en una conferencia virtual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Resulta que la duquesa de Cambridge hizo una aparición en la asamblea virtual de la Oak National Academy y aunque solo se veía prácticamente de los hombros para arriba, se pudo apreciar que llevaba un veraniego vestido azul marino con estampado floral. Lo bueno es que ya sabemos que la pieza es de la marca Marks and Spencer. Y lo mejor de todo que el vestido solo cuesta $69. El vestido, aunque sencillo, fue la elección perfecta para la actividad de la duquesa. Tenía las mangas tipo globo y elástico en la cintura, algo que lo hace supercómodo. Además, el estampado es perfecto para las actividades del verano. Image zoom Image zoom Cortesía Así es que siempre has querido lucir como Middleton esta es tu oportunidad para hacerlo. Si quieres darle un toque diferente, puedes acentuar la cintura con un cinturón blanco o azul marino, y añadirles sandalias de taco corrido y un bolso de rafia. Así estarás lista para cualquier evento al aire libre o reunión en familia. Entra ya Marcandspencer.com y compra el tuyo antes de que se agoten. Recuerda que lo que usa la duquesa, siempre se vende como pan caliente.

Close Share options

Close View image Este veraniego vestido que portó Kate Middleton solo cuesta $69

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.