Kate Middleton rinde tributo navideño a la princesa Diana con este festivo suéter Rojo y con motivos blancos y negros, la duquesa de Cambridge presumió un estilo muy similar al que Lady Di popularizó en los años 80. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate Middleton es conocida por su estilo elegante y clásico, con grandes momentos de glamour, como el vestido dorado que lució en el estreno de la última película de James Bond, y también por ser capaz de reciclar prendas de su guardarropa sin que queden anticuadas. También sabemos que a la duquesa de Cambridge le gusta lucir las joyas que heredó de su suegra, la difunta Princesa Diana, madre de su esposo el príncipe William. Y que en más de una ocasión le ha rendido homenaje con sus elecciones a la hora de vestir. Esta Navidad, la madre de tres ha vuelto a mostrar su admiración por el estilo de Lady Di con una prenda alegre y festiva. Se trata de una chaqueta roja de cachemir con motivos florales, cuello Peter Pan y botones joya hechos de madreperla, de la firma Miu Miu, que Middleton ha combinado con un pantalón negro para presentar el concierto especial Royal Carols - Together At Christmas que se transmitió el día de Navidad por la cadena británica ITV. Kate Middleton tributo Navidad Diana Credit: YouTube Famosos son los suéteres de este color que la fallecida princesa del pueblo solía lucir por estas fechas en los años 80, aunque entre su colección, destaca un modelo con ovejitas blancas y negras que Lady Di lució en varias ocasiones, también con blusas blancas debajo y las solapas asomando por el cuello. Conocido como el suéter de la oveja negra, fue un regalo de la madre de uno de los pajes de su boda y muchos creen que llevándolo, Diana Spencer hacía referencia a su situación dentro de la familia real inglesa, como una incomprendida, una intrusa. Kate Middleton tributo Navidad Diana Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images/ Kensington Palace via Getty Images En aquel entonces, el suéter fue tejido por dos diseñadoras inglesas, Sally Muir and Joanna Osborne, en su pequeña tienda londinense . En 1979, crearon Warm & Wonderful, una marca de piezas de lana que vendían en el mercado del Covent Garden en Londres. Su fama creció gracias al boca a boca y pronto grandes celebridades querían su propio suéter de ovejitas, entre ellos David Bowie o Andy Warhol, pero luego cayó en el olvido. Kate Middleton tributo Navidad Diana Credit: Princess Diana Archive/Getty Images Ahora, gracias a series como The Crown o películas como Spencer, que muestran a la joven Diana, este estilo se ha vuelto a poner de moda. Hace apenas un mes, la icónica marca se ha unido al comercio web y ha puesto a la venta el mítico diseño con el nombre Diana Red. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Middleton se mostró entusiasmada con su look para el evento navideño, que tuvo lugar en la famosa Abadía de Westminster donde contrajo matrimonio con el príncipe en 2011. Con el cabello suelto en ondas suaves y un look de maquillaje muy natural, la duquesa se ve increíble de rojo, ¿verdad?

