El look del día – septiembre 16, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kate Middleton, duquesa de cambridge Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Sofía Vergara, Penélope Cruz y Kate Middleton son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: Backgrid/The Grosby Group ¡Qué guapa! La colombiana salió a cenar con su amiga Heidi Klum vistiendo un enterizo con estampado de zebra. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma Hayek Salma Hayek, look del día Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Maravilló en la alfombra roja de una gala portando una prenda de Gucci adornada con pedrería. 2 de 10 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton, duquesa de cambridge Credit: Samir Hussein/WireImage Regia lució la duquesa en su visita a Sandringham, vestida de negro para ver las flores ofrecidas como tributo a la reina. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: IG/Lourdes Stephen Con la ayuda del estilista Reading Pantaleón, la presentadora lució elegante vistiendo blanco y negro. 4 de 10 Ver Todo Adria Arjona Adria Arjona Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images La hija de Ricardo Arjona lució divina con este traje blanco strapless en un corte clásico que llevó en el premier de la serie "Andor". 5 de 10 Ver Todo Penélope Cruz Penelope Cruz Credit: JB Lacroix/Getty Images Sorprendió en el festival de cine de San Sebastián con un pantalón acolchado pero muy chic. Combinó la pieza con una blusa negra y tacones a juego. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Blake Lively Blake Lively Credit: Taylor Hill/Getty Images Presumió su embarazo con un minivestido dorado inspirado en la moda de los años sesenta y accesorios blancos. 7 de 10 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza, Miss Universo, look del día Credit: IG/Andrea Meza Divina lució la exmiss Universo con un minivestido anaranjado con detalle de corset. 8 de 10 Ver Todo Michelle Salas Michelle Salas Credit: Splash News/The Grosby Group La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas mostró este estilo de dos piezas en tono neutro para asistir al desfile de Michael Kors en New York Fashion Week. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karina Banda Karina Banda Credit: Cortesía de Media Concepts PR La presentadora quedó guapísima con este traje rojo vivo de Cocó Paloma adornado de flores que lució para un una de las celebraciones del grito de la independencia. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

