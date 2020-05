En este momento los tenis favoritos de Kate Middleton solo cuestan $39 La marca tiene estilos muy cool para esta temporada Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto para nadie que muchas mujeres alrededor del mundo están obsesionada con Kate Middleton. Para ser más exactos, están obsesionadas con su estilo, incluyéndonos a nosotras. Y es que la duquesa de Cambridge sabe muy bien cómo acaparar miradas con sus looks, ya sea para una ocasión superelegante o para algo un poco más casual, Middleton siempre luce impecable. No en vano la duquesa se ha convertido en ícono de estilo de miles de amantes de la moda, incluso hasta para las que no pueden comprar ropa de diseñador, ya que a Middleton también le gustan las piezas de tiendas como Zara y Topshop que tienen artículos con precios bastante asequibles. Por eso, sus looks son siempre tema de conversación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo mejor de todo es que además de la ropa, la duquesa también gusta de zapatos muy fabulosos y con precios altos, pero también con precios bajos como los tenis 2750 COTU Classic, de Superga que normalmente tienen un precio bastante asequible y que ahora gracias a un increíble descuento están aún más baratos. Estos zapatos, que son bastante casuales y sencillos, se los hemos visto en muchas ocasiones a Middleton tanto con llevar con jeans, pantalón de vestir y hasta vestidos. Y es que estos tenis son superclásicos y elegantes, lo que los hace muy versátiles. Image zoom Cortesía Image zoom Image zoom Antony Jones/Getty Images En realidad, la marca es bastante popular y son muchas las chicas las que prefieren el estilo de la marca. Y es que además del diseño favorito de Middleton, la marca tiene muchos otros que y seguro encontraras uno que vaya de acuerdo con tu estilo. Los encuentras en colores como el gris, el rosado pastel y el negro, y por supuesto el clásico blanco. Incluso hasta tienen unos muy cool con plataforma. En este momento todos están en descuento y los de Middleton solo cuestan $39 en Zappos.com. ¡Una ganga! Apúrate a comprarlos antes de que se agoten.

