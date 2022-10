El look del día - octubre 5, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kate Middleton Credit: Chris Jackson/Getty Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Reese Witherspoon, Kate Middleton y Ana de Armas son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana de Armas Ana de Armas Credit: Best Image/The Grosby Group Con este coqueto look de pantalón corto, bomber jacket y botas a la rodilla, llegó la actriz al desfile de Louis Vuitton en París. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Cynthia Urías Cynthia Urias Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Para una de las más recientes transmisiones de Cuéntamelo ya (Las estrellas), la presentadora eligió esta minifalda estampada que combinó con un top negro de manga larga y botas por encima de la rodilla. 2 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Chris Jackson/Getty Images En su primera salida oficial después del funeral de la reina Isabel II, vimos a la nueva princesa de Gales ataviada con este femenino vestido amarillo con plises de Karen Millen y zapatos azul marino de Rupert Sanderson. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Nos encantó este femenino vestido negro con estampado floral y cutouts que portó la presentadora mexicana. 4 de 9 Ver Todo Karlie Kloss Karlie Kloss Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La modelo mostró sus largas y tonificada piernas con este minivestido negro que complementó con botines del mismo color. 5 de 9 Ver Todo Nicole Suárez Nicole Suarez Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora de noticias eligió este elegante traje con los hombres al descubierto, de The Glam Entourage, para asistir a la L'Attitude Gala. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reese Witherspoon Reese Witherspoon Credit: Backgrid/The Grosby Group Fina y elegante lució la querida actriz con este conjunto rojo de pantalón y chaqueta. 7 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Captamos a su majestad a llegar a un evento con este hermoso vestido estampado, que complementó con zapatos marrones de punta y un clutch del mismo color. 8 de 9 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena Cordoba Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Este minivestido estampado le sentó de maravilla a la figura de la presentadora colombiana. ¡Regia! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

