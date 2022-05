Kate Middleton sorprende con diminuta cintura, ¿se habrá hecho algo? La duquesa de Cambridge eligió este look para asistir a los Queen Elizabeth II Award for British Design at the Design Museum, en Londres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate Middleton nunca nos defrauda con sus looks, unos que van desde supersencillos, hasta casuales y superelegantes. Lo cierto es que la duquesa de Cambridge siempre luce impecable, sobre todo, en los momentos en los que le toca ponerse de gala y nos deja boquiabiertos con sus espectaculares trajes. También siempre nos impacta con el guardarropa que lleva a los tours en otros países que le toca hacer en su rol de duquesa. Eso sí, Middleton no solo acapara miradas en el extranjero, sino también durante los eventos a los que le toca asistir en Londres u otra ciudad de Inglaterra. Su más reciente atuendo dejó a muchos boquiabiertos no solo porque lucía bellísima, sino también porque se le notaba una cinturita que no le habíamos visto antes. Para asistir a los Queen Elizabeth II Award for British Design en el Design Museum, en Londres, La duquesa eligió un vestido verde botella midi de cuello alto con cinturón que combinó con zapatos de punta del mismo color y un clutch. Además de que el modelo le sentó de maravilla a su figura, la hizo lucir mucho más esbelta, y como mencionamos antes, con una cinturita que daba envidia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kate Middleton Credit: Karwai Tang/WireImage Kate Middleton Credit: Chris Jackson/Getty Images Kate Middleton Credit: Karwai Tang/WireImage Si bien la duquesa siempre ha gozado de una figura envidiable, incluso a poco tiempo de dar a luz, muy pocas veces hemos podido apreciar esa cintura tan diminuta que, de hecho, no sabíamos que tenía. Nos imaginamos que la esposa del príncipe William debe llevar una balanceada dieta y seguramente también se ejercita. O ¿será que tiene algún otro secreto? Si es así, queremos saberlo Kate.

