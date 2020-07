Kate Middleton salió de la cuarentena estrenando un nuevo corte de cabello La duquesa lució increíble con su nuevo look y un increíble vestido con lunares Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Kate Middleton es una de las mujeres más fotografiadas y asediadas del mundo. Y es que la joven británica es la esposa de uno de los príncipes más populares y madre de el futuro rey de Inglaterra. Pero además de eso, para muchas mujeres la duquesa de Cambridge se ha convertido en todo un ícono de moda y belleza. Por eso, en cada de sus apariciones públicas, sus looks siempre dan mucho de qué hablar, en el especial el más reciente, con el que se veía más bella que nunca. ¿Algo más que nos llamó mucho la atención y también nos encantó? Su nuevo corte de pelo. La duquesa hizo una aparición en un segmento especial en el show BBC Breakfast dónde la vimos con un hermoso vestido negro con lunares con falda en A, que la hacía ver muy elegante y femenina. Esta es una de las primeras apariciones públicas que hace Middleton después de que en los últimos meses solo había hecho apariciones via Zoom, debido a la cuarentena que estaba guardando el país. En esta aparición la duquesa habló del proyecto Tiny Happy People, una iniciativa dirigida a nuevos padres y sus bebés, que busca minimizar la brecha lingüística entre los niños de menos de 5 años. En esta aparición también vimos el nuevo corte de pelo de Middleton, uno que incluye más capas alrededor de la cara, las cuales hacen que luzca más fresca y moderna. Un corte perfecto para el verano y para darle más volumen al cabello.

Close Share options

Close View image Kate Middleton salió de la cuarentena estrenando un nuevo corte de cabello

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.