Kate Middleton rompe con el protocolo real en Pascua con su manicura Aquí los detalles de la elección audaz de la princesa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate Middleton nunca defrauda con sus atuendos, especialmente cuando se trata de los eventos especiales. Para los servicios del domingo de Pascua en el Castillo de Windsor, la duquesa de Cambridge llevó un vestido azul eléctrico creado por la diseñadora Catherine Walker. Como era de esperar, complementó la pieza con un tocado elegante de Lock & Co., zapatos de Gianvito Rossi y un bolso de Emmy London. Kate Middleton Kate Middleton rompe con el protocolo real en Pascua con una manicura al rojo vivo | Credit: Mumby/Indigo/Getty Images Sin embargo, no fue su atuendo el que quedó en boca de todos los fans de la familia real inglesa, si no su manicura. Por primera vez desde que la conocimos antes de su boda con el príncipe William, Kate eligió usar un esmalte de uñas al rojo vivo junto al look azul. kate middleton Kate Middleton rompe con el protocolo real en Pascua con una manicura al rojo vivo | Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Si bien no existen reglas oficiales sobre los tonos de manicura que pueden usar las mujeres de la familia real, se ha dicho que era una preferencia de la difunta reina Isabel II que todas eligieran colores claros y naturales. Incluso, la reina era devota del esmalte rosa pálido Ballet Slippers de Essie. Algunos fans especulan que durante el reinado del rey Carlos III, las reglas del código de vestimenta se cambiarán para representar una monarquía más moderna. Es posible que veamos a Kate y otras damas de la realeza con faldas más cortas y sin medias en el futuro. Kate Middleton Kate Middleton rompe con el protocolo real en Pascua con una manicura al rojo vivo | Credit: Mumby/Indigo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas del cambio?

