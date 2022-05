Clásicos que no fallan: Kate Middleton usa el mismo abrigo desde el 2014 y ¡sigue vigente! En los últimos ocho años, hemos visto a la duquesa luciendo esta pieza esencial más de cuatro veces. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque sea parte de una de las familias más glamorosas del mundo, la duquesa de Cambridge sabe ser práctica y reutiliza las prendas de su closet como todas nosotras. Hace unos días, para inaugurar un monumento recordando las víctimas del ataque terrorista en Manchester en el 2017, Kate Middleton lució un abrigo chic que ha llevado en varias ocasiones y dio lección del estilo atemporal. Esta pieza creada por Michael Kors fue perfecta para la ocasión con su diseño sobrio con botones negros. Aunque esta pieza parece gris, en realidad es fabricada de una tela a rayas azul y blanca. Completó el look con un bolso azul real, tacones a juego y joyas minimalistas. Kate Middleton, Principe William Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images En el 2017, vimos a la mamá de tres llevando la prenda en un evento dedicado a los veteranos ingleses. Para esta ocasión, optó por un sombrero ancho azul con bolso, guantes y zapatos a juego. Kate Middleton, Principe William Kate Middleton, 2017. | Credit: JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images También llevó la pieza evaluada en 2,400 euros a eventos en el 2014 y 2016, así que le ha sacado gran provecho al abrigo. Kate Middleton Kate Middleton, 2016. | Credit: Zak Hussein/Corbis via Getty Images Kate Middleton, Principe William Kate Middleton, 2014. | Credit: Samir Hussein/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El vestido está hecho de tela jacquard y se presentó en la colección de primavera del 2014. ¿Cuál fue tu versión favorita del look?

