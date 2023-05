Inspírate para el Día de la Madre con este look de Kate Middleton ¡Lo mejor de todo es que es un atuendo reciclado! Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Ya tienes tu look listo para celebrar el Día de la Madre? Si buscas algo ligero y primaveral, el último look de la princesa Kate será la inspiración que necesitas para confeccionar el atuendo perfecto. Acabamos de ver a Kate Middleton en la fiesta en el jardín del Palacio de Buckingham vistiendo un traje de Elie Saab para la elegante ocasión. Su blusa presenta un cuello con lazo y mangas transparentes con lunares y detalles de encaje, complementada por una falda a juego. Kate Middleton Credit: Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Por supuesto, también eligió un elegante sombrero azul decorado con una rosa para seguir las reglas de vestimenta de la nobleza. Aunque la esposa del príncipe William es amante a los atuendos monocromáticos, optó por zapatos y bolso plateados para darle un toque moderno al look. Lo mejor de todo es que no es la primera vez que la vemos vistiendo el atuendo. En el Royal Ascot en 2019, Kate eligió la misma pinta– la única diferencia de cómo lo llevó ahora fueron sus pendientes. Kate Middleton, Principe William Kate Middleton y el príncipe William en el 2019. | Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si quieres seguir los pasos de Kate, anímate a buscar en tu propio guardarropas para un look que ya hayas usado. ¡Con solo unos cambios o con accesorios diferentes, le puedes dar nueva vida al look!

