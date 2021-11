Kate Middleton repite su famoso saco del 2018 La duquesa muestra una vez más que es la reina de la repetición Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque sea parte de una de las familias más glamorosas del mundo, la duquesa de Cambridge reutiliza las prendas de su closet como todas nosotras. Para una ceremonia de Remembrance Day, el equivalente al Veterans Day en el Reino Unido, Kate Middleton lució un abrigo chic que llevó para asistir al mismo evento hace tres años. Esta pieza creada por la casa de diseño de Alexander McQueen fue perfecta para el día con su diseño sobrio blanco y negro con detalles rojos inspirado en los uniformes militares. La mamá de tres completó el look con un sombrero negro, pendientes de perla que fueron de la princesa Diana y un broche de amapolas rojas, el símbolo ingles para homenajear los soldados fallecidos. Kate Middleton, Remembrance Day 2021 Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Kate Middleton, Remembrance Day 2021 Credit: Samir Hussein/WireImage La última vez que la esposa del príncipe William llevó la prenda, optó por un tocado negro más llamativo y aretes de varias perlas. Kate Middleton, Remembrance Day 2018 Credit: Karwai Tang/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparte de la duquesa, vimos a casi toda la familia real en el evento menos la reina quien tuvo que quedarse en casa tras lastimar su espalda.

