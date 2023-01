¡Kate Middleton repite look! Aquí los detalles de cómo lo puedes hacer para lucir tan chic como ella La princesa llevó este atuendo hace sólo un mes, pero aquí veras algunas diferencias claves que transformaron el look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La princesa Catherine de Gales ha vuelto a demostrar que repetir look no solo es una opción sostenible, sino que no tiene por qué verse como algo negativo. Hace un mes, Kate, acompañada por su esposo el príncipe William, visitó Boston y portó una serie de atuendos fabulosos que nos dieron toda la inspiración que necesitamos para las fiestas. Entre los looks más regios contó un pantsuit de Roland Mouret, el diseñador francés reconocido por sus confecciones elegantes y clásicas. Kate Middleton, estilo Kate Middleton repite look de hace sólo un mes | Credit: Samir Hussein/WireImage En esa ocasión, la mamá del príncipe heredero George complementó el traje con una blusa rosa con un lazo y su cabello en ondas suaves. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, la princesa decidió darle un toque más moderno y casual al look, y con solo tres elementos diferentes, casi no reconocimos el conjunto cuando lo llevó para conocer a los jugadores de la liga inglesa de rugby en silla de ruedas. Kate Middleton, estilo Kate Middleton repite look de hace sólo un mes. | Credit: Karwai Tang/WireImage Lo más importante fue cambiar la blusa por una camiseta blanca, lo cual la ayudó a lograr un estilo más relajado. También cambió sus accesorios, optando por un collar largo. Por último, llevó su cabello lacio peinado con una raya al medio. Kate Middleton, estilo Kate Middleton repite look de hace sólo un mes. | Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images ​​Nos encanta que la princesa demuestra con su elección de vestuario que no hay ningún problema en reciclar outfits. Cuando sientas que hayas usado alguna pieza en tu vestuario demasiadas veces, sigue el ejemplo de Kate y considera que cambios sutiles puedes hacer para darle nueva vida.

