Las normas de protocolo que debe seguir Kate Middleton ahora que es princesa de Gales Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kate Middleton Normas protocolo princesa gales Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images ¡Ser royal es un trabajo a tiempo completo! Con el título de princesa de Gales, heredado de su fallecida suegra Diana, se imponen también una serie de deberes reales y reglas que afectarán a la vida diaria de la esposa del príncipe William. Empezar galería No a las selfies Kate Middleton Normas protocolo princesa gales Credit: Chris Jackson/Getty Images A diferencia de otras celebridades que posan con sus admiradores, los príncipes de Gales y otros miembros de la realeza, no lo harán. ¿El motivo? No robarle protagonismo al rey o a la función que cumplen en su nombre. Lo importante es lo que hacen, no ellos mismos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ojo con los regalos Kate Middleton Normas protocolo princesa gales Credit: Samir Hussein/WireImage Existe una política de obsequios, disponible en la web de Buckingham Palace, con los objetos que son apropiados para regalar a los príncipes. No pueden aceptar nada comprometedor, incluidos hospitalidad y servicios, que puedan colocar al miembro de la familia real bajo ninguna obligación hacia el donante. 2 de 8 Ver Todo Manicuras neutras Kate Middleton Normas protocolo princesa gales Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Todo está medido en la vida de la princesa, también aspectos relacionados con su estilo de belleza, entre ellos el color que elige para sus uñas. Si bien puede optar por tonos claros como nude, salmón, beige o rosa suave no debe usar un color llamativo. Tampoco debe usar colores estridentes en el cabello o el maquillaje. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Prohibido dar autógrafos Kate Middleton Normas protocolo princesa gales Credit: Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images Esto es algo que no puede hacer ningún miembro de la realeza, por motivos de seguridad, pues su firma podría ser falsificada. No obstante, sus admiradores muchas veces lo requieren y ella con una sonrisa contesta: "Lo siento, no me permiten hacer eso". 4 de 8 Ver Todo Moda recatada Kate Middleton Normas protocolo princesa gales Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Como representante de la corona la imagen que proyecta la princesa de Gales es muy importante. Las minifaldas están prohibidas y el largo de su falda o vestido debe ser como mínimo hasta la rodilla. En este sentido tampoco puede usar escotes muy pronunciados o prendas con aberturas provocativas. Tampoco puede dejar al descubierto sus piernas así que debe emplear medias naturales y sin brillos. 5 de 8 Ver Todo No más besos Kate Middleton Normas protocolo princesa gales Credit: Chris Jackson/Getty Images for TLA Worldwide La familia real no puede dar muestras de afecto como besos o abrazos en público. Incluso en los actos oficiales está mal visto que se den la mano, de ahí el revuelo porque Harry y Meghan lo hicieron durante uno de los actos de despedida a Isabel II. Son poquísimas las ocasiones en las que hemos visto a los duques de Cambridge, ahora príncipes de Gales, mostrarse afecto más allá de posar juntos y sonrientes, como en este partido de polo benéfico donde se besaron en la mejilla. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alimentación vigilada Kate Middleton Normas protocolo princesa gales Credit: Pool/Samir Hussein/WireImage Podemos entender que existan normas para vestir pero ¿para comer? Al parecer, la princesa tiene prohibido ingerir hidratos de carbono por la noche así que nada de cenar arroz, pasta o patatas. Como curiosidad, los mariscos tampoco están muy presentes en su dieta, pues pueden producir intoxicaciones que le incapacitarían para cumplir sus funciones reales. 7 de 8 Ver Todo ¿Puede votar? Kate Middleton Normas protocolo princesa gales Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Respecto a este asunto existen varias normas porque la realeza debe mantenerse neutra en cuanto al gobierno, por lo que se considera "altamente inconstitucional" según BBC News, que el monarca vote así como la familia del soberano. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las normas de protocolo que debe seguir Kate Middleton ahora que es princesa de Gales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.