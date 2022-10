Kate Middleton y el príncipe William se visten en atuendos coordinados En una visita a Irlanda, la pareja eligió lucir looks en los mismos tonos. ¿Te vestirías a juego con tu pareja? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate Middleton siempre se ha destacado por su vestuario fabuloso, pero ahora parece que el príncipe William quiere unirse a su estatus de icono de la moda. El príncipe y la princesa de Gales realizaron una visita sorpresa a Irlanda del Norte, pero su presencia no fue lo único que sorprendió. La pareja maravilló con looks a juego, vistiendo tonos desde el azul celeste hasta el azul real. Kate Middleton, principe william Credit: Samir Hussein/WireImage Kate lució regia con una blusa azul claro con lazo de Winser London y un abrigo largo a juego que queremos para nuestros propios guardarropas. También eligió un pantalón clásico azul marino, tacones a juego y un bolso negro de la marca DeMellier. Para sus joyas, llevó una de sus piezas más económicas, unas argollas de Missoma de sólo $110. Kate Middleton, duquesa de cambridge Credit: Chris Jackson - Pool/Getty Images Por su parte, el príncipe combinó con su esposa con una chaqueta y pantalones azul marino, agregando una camisa y corbata de casi en mismo color del abrigo de Kate debajo de un suéter azul real. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a sus hijos, la pareja con frecuencia combina en tonos de azul, y los fanáticos incluso se refieren a él como "azul de Cambridge".

