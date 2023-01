El príncipe Harry afirma que Kate no quería prestarle su labial a Meghan Al parecer el incidente sucedió en el 2018 cuando ambas parejas asistieron a un evento oficial en Londres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 fue el año de las grandes revelaciones de parte de Meghan Markle y el príncipe Harry y al parecer este nuevo año será aún más explosivo. Y es que con el lanzamiento de Spare, el nuevo libro autobiográfico del hijo menor de la princesa Diana, la discriminación que sufrió Markle de parte de la familia real británica ha vuelto a ser noticia y lamentablemente se ha desatado una nueva guerra entre el príncipe y su hermano William. Y es que muchas de las citas que aparecen en el libro son bastante fuertes. Además de que habla de su vida sexual, su relación con su padre y la muerte de su mamá, en esta autobiografía, Harry habla del difícil momento en que supuestamente fue agredido por su hermano, al igual que de ese incómodo momento que vivió su esposa al pedirle algo muy sencillo a su cuñada Kate Middleton. Según explicó el príncipe en dicho libro, resulta que durante un evento formal en Londres, la duquesa de Sussex olvidó su labial por lo que procedió a pedirle a Middleton que le prestara el suyo. "Kate se sorprendió y de mala gana procedió a sacar el labial de su bolso", escribió Harry. "Meghan se puso un poco en un dedo y luego procedió a aplicarlo en los labios. Kate hizo [una cara]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Meghan Markle, Kate Middleton, Principe Harry, Principe Harry en el Royal FOUNDATION Forum Credit: CHRIS JACKSON/AFP via Getty Images Catherine Middleton y Meghan Markle Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Al parecer este intercambio sucedió durante la conferencia del Royal Foundation Forum en el 2018 y dónde los hermanos junto a sus esposas, hicieron una aparición especial. En ese momento Middleton estaba embarazada de su tercer hijo, el príncipe Louis. Esta es solo una de las tantas líneas controversiales que aparecen en las memorias del príncipe. Así es que en los próximos días seguramente estaremos escuchando más explosivas citas.

