Kate Middleton maravilla en su primer evento público del año Nos fascinó la propuesta de moda que lució la duquesa. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate Middleton siempre se destaca como ícono de moda en las alfombras rojas y en los eventos de la realeza, pero también marca tendencia con su estilo casual. La duquesa de Cambridge acaba de celebrar sus cumpleaños revelando nuevos retratos oficiales, pero todavía no la habíamos visto en un evento público en el 2022 hasta hoy. Junto a su esposo, el príncipe William, la duquesa de 40 años asistió a un evento caritativo en el Foundling Museum, una organización creada en 1739 para ayudar a los niños huérfanos. Como patrona del museo dedicado a la causa, Kate asistió con un atuendo chic y apropiadamente sobrio. Quedamos enamoradas de la estrella del look, su saco largo en un tono azul real. Abajo, la mamá de tres llevó una blusa de cuello tortuga, un pantalón ancho de la marca Jigsaw y zapatos de tacón, todos en negro para crear un look monocromático que ayudó a resaltar su saco fabuloso y, por supuesto, su belleza natural. Kate Middleton, look invierno Credit: Samir Hussein/WireImage A la duquesa le encantan las piezas de buen precio, así que también eligió argollas simples de sólo $10 de la tienda inglesa Accessorize. Por último, llevó un accesorio esencial– una mascarilla en un color complementario a su look.

