Los mejores looks de Kate Middleton en su gira por el Caribe Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks Kate Middleton Caribe Credit: Getty Images Cenas de gala, excursiones por la selva, visitas culturales... Los duques de Cambridge han estado muy ocupados durante su gira oficial por Belice, Jamaica y Bahamas, en la que Kate se ha superado cada día con su estilo. Empezar galería Perfección primaveral Mejores looks Kate Middleton Caribe Credit: Samir Hussein/ WireImage Belice fue la primera parada de la gira real. Allí causó sensación con este vestido de manga corta estampado con los colores de la bandera del país, firmado por Tory Burch, que lució combinado con cuñas de corcho de Stuart Weitzman. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Pretty in pink Mejores looks Kate Middleton Caribe Credit: Samir Hussein/ WireImage Increíble este vestido rosado de brillos de The Vampire's Wife, que lució con sandalias plateadas de Jimmy Choo y aretes largos. ¡No nos extraña que sus trajes tengan su propio asiento en el avión! 2 de 12 Ver Todo Lazada optimista Mejores looks Kate Middleton Caribe Credit: Karwai Tang/ WireImage Para su primera aparición en Jamaica, nada más aterrizar, eligió este llamativo vestido amarillo canario con lazo de Roksanda, un clutch blanco de Salvatore Ferragamo y tacones de Aquazzura. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Espíritu festivo Mejores looks Kate Middleton Caribe Credit: Karwai Tang/ WireImage Durante un acto en Jamaica, la duquesa apostó por un colorido vestido de rayas vintage de Willow Hilson que acompañó con tacones de rafia y una pulsera de la diseñadora jamaicana Lashawndla Bailey-Miller. 4 de 12 Ver Todo Verde real Mejores looks Kate Middleton Caribe Credit: Pool/ Getty Images Para asistir a una cena con el gobernador de Jamaica recurrió a una de sus diseñadora británicas favoritas, Jenny Packham, con este maravilloso vestido de escote barco con pedrería brillante y capas de tul que acompañó con joyas de esmeraldas de la propia reina Isabel II. 5 de 12 Ver Todo Elegacia militar Mejores looks Kate Middleton Caribe Credit: Chris Jackson Collection Así de elegante la vimos en un desfile militar en Jamaica. Un fabuloso vestido de encaje blanco de Alexander McQueen que combinó con un tocado de Philip Treacy y una pulsera de perlas que había pertenecido a la fallecida princesa Diana. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Atención al detalle Mejores looks Kate Middleton Caribe Credit: Karwai Tang/ WireImage Para despedirse de Jamaica optó por un sencillo y elegante traje verde prado de Emilia Wickstead y un broche dorado en forma de colibrí que la reina Isabel II recibió en el 2022 durante su visita al país caribeño. 7 de 12 Ver Todo Elecciones políticas Mejores looks Kate Middleton Caribe Credit: Karwai Tang/ WireImage Con un vestuario calculado al milímetro, Middleton llegó a Bahamas con este vestido del color aguamarina que podemos ver en su bandera. Un modelo de original escote y largura midi de Emilia Wickstead. 8 de 12 Ver Todo Silueta favorita Mejores looks Kate Middleton Caribe Credit: Karwai Tang/ WireImage Los vestidos de corte midi son una de las prendas fetiche de la duquesa, como este diseño verde entallado de Self Portrait. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Momento Cenicienta Mejores looks Kate Middleton Caribe Credit: Samir Hussein/ WireImage Como una princesa de cuento se vio con este vestido satinado en azul hielo de amplio escote y voluminosa falda firmado por Phillipa Lepley que lució en una fiesta organizada por el gobernador de Bahamas y que acompañó de delicadas joyas de Van Cleef & Arpels. 10 de 12 Ver Todo Aire veraniego Mejores looks Kate Middleton Caribe Credit: Samir Hussein/ WireImage Nos encanta cómo le queda este vestido con estampado de cebra en rosa de Rixo y las alpargatas de cuña de la firma española Castañer. Le dio un toque local con los pendientes de la diseñadora bahameña Nadia Irena. 11 de 12 Ver Todo Final florido Mejores looks Kate Middleton Caribe Credit: Samir Hussein/ WireImage Se despidió de las Bahamas con este vestido amarillo con estampado floral, mangas farol y peplum de Alessandra Rich combinado con zapatos de punta de Gianvito Rossi. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

