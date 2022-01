¡Feliz cumpleaños, Kate! Los mejores looks de la duquesa de Cambridge incluidos sus nuevos retratos oficiales Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería mejores looks kate middleton Credit: Paolo Roversi/ Instagram La duquesa de Cambridge acaba de celebrar su 40 cumpleaños revelando nuevos retratos oficiales. Echamos la vista atrás para recordar algunos de sus mejores momentos fashion, protagonizados por atuendos clásicos, colores sólidos en tonos joya, siluetas evasé y trajes de fiesta que tanto favorecen a la esposa del Príncipe William. Dama de rojo Alejada de los clásicos retratos oficiales de la monarquía, la duquesa de Cambridge optó por un fotógrafo dedicado a las editoriales de moda, el italiano Paolo Roversi, para capturar su sonrisa mientras posaba con un espectacular traje rojo de Alexander McQueen.

Inspiración victoriana Los trajes utilizados para su sesión de fotos, de la que han salido tres retratos oficiales, fueron elegidos por Sarah Burton, directora creativa de McQueen, personalmente para la duquesa. En las instantáneas, Middleton también rinde homenaje a su fallecida suegra, la princesa Diana, usando algunas de sus joyas más preciadas.

Boda de cuento

Precisamente fue Sarah Burton para Alexander McQueen quien diseñó su espectacular traje de novia. Middleton se veía regia en uno de los días más importantes para los duques de Cambridge.

Tocado real

Para su primera aparición en las carreras de Ascot, la duquesa optó por este femenino vestido de encaje banco firmado por Dolce & Gabbana entallado en la cintura y con vuelo en la falda. En su conjunto no podía faltar un llamativo tocado, como manda la tradición.

Modo duquesa on

Con la tiara Lover's Knot y las condecoraciones oficiales, la duquesa ha demostrado que también en las cenas oficiales de gala sobresale su estilo con este vestido de corte sirena en azul hielo de Alexander McQueen, una de sus firmas favoritas.

Estilo 60s

En sus apariciones públicas Middleton suele optar por estilos muy clásicos y conservadores, faldas plisadas largas, blusas con lazada, trajes-abrigo... por eso nos encantó este conjunto de cuadros vichy en rojo con aire años 60 de Eponine London.

Seña de identidad

Una de las prendas que le hemos visto lucir en diferentes ocasiones son un híbrido entre abrigo y vestido, perfecto para el clima británico. ¡Lucir elegante y calentita no está reñido! Una de sus diseñadoras favoritas para este cometido es Catherine Walker, que firma el de color verde con doble abotonadura de la imagen.

Reina del reciclaje

Si una de las cosas que más admiramos de la duquesa, es que siempre ha sabido reutilizar las increíbles piezas de su guardarropa, como este vestido largo de color lila de Alexander McQueen que ha portado en diferentes ocasiones. Combinadas con otros accesorios o peinados, ¡parecen otras!

Auténtica influyente

Esta foto podría ser de una trendsetter con millones de seguidores en Instagram. Un look monocromático en rojo con falda midi plisada y suéter de cuello alto, combinado con zapatos de tacón en color cuero, demostró que Middleton sigue la última moda.

Embarazo majestuoso

Embarazada de su tercer hijo no se perdió los BAFTA de 2018, ceremonia a la que asistió con este vestido verde botella de Jenny Packham, de corte imperio escote en V y tremendo collar de diamantes y esmeraldas.

Sorpresa tropical

Raramente vemos a la duquesa con atrevidos estampados como este, sino que suele emplear flores o lunares cuando opta por prendas decoradas. Sin embargo, los dibujos tropicales de este diseño de Alessandra Rich, junto a las mangas con volumen y la diadema, grita ¡a la última!

Chica Bond

Como toda una estrella de Hollywood, Middleton dejó a todos boquiabiertos con este diseño dorado con aplicaciones y transparencias firmado por una de sus favoritas, la británica Jenny Packham.

