Kate Middleton y Meghan Markle, casi idénticas vestidas de luto pero con sutiles diferencias La princesa de Gales y la duquesa de Sussex apostaron por prendas y accesorios muy similares para acudir al castillo de Windsor a saludar a los británicos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fallecimiento de la reina Isabel II el pasado jueves 8 de septiembre ha sido un acontecimiento histórico que todo el planeta está viviendo con gran intensidad. Entre los momentos que rodean este hito, como el ascenso al trono de Carlos III, uno de los más esperados por parte de la audiencia fue el reencuentro entre los príncipes Harry y William, tras unos años de gran tensión y ausencia de trato entre ambos. Cordiales pero distantes, con un lenguaje corporal que hablaba por sí solo, los príncipes de Gales y los duques de Sussex llegaron al Castillo de Windsor para apreciar las ofrendas que los británicos dejaron para la reina madre. Looks de luto meghan markle kate middleton Credit: Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images De riguroso luto vimos a las cuñadas Kate Middleton y Meghan Markle con gesto serio y looks muy similares, sobrios y elegantes con vestido negro y medias tupidas, aunque cada una con detalles fieles a sus diferentes estilos. Para estrenar su título de princesa de Gales, y con un atuendo estudiado al milímetro para cumplir el protocolo, Middleton ha optado por una silueta que le encanta y le hemos visto lucir en muchas ocasiones: un vestido entallado de escote redondo, manga larga y falda de tubo hasta la rodilla. Looks de luto meghan markle kate middleton Credit: Kirsty O'Connor - WPA Pool/Getty Images Como accesorios, medias y zapatos de punta con tacón de aguja. Entre las discretas joyas ha presumido su anillo de compromiso, que perteneció a Diana, de quien también ha heredado el título. Por su parte, Meghan también recurrió a un estilo que ama. Hablamos de los vestidos envasé con manga corta y escote barco, renombrado por la prensa británica como "escote Meghan" por ser muy habitual en el clóset de la duquesa. Se lo hemos visto lucir en su vida de soltera, en actos oficiales y hasta en su boda. Looks de luto meghan markle kate middleton Credit: Chris Jackson/Getty Images Con medias más oscuras que las de su cuñada ha calzado unos stiletto prácticamente iguales a los de Kate y ha rematado su look con varias pulseras de oro que pudimos apreciar más de cerca cuando saludando a la multitud, se saltó el protocolo con este gesto. Cabe destacar que ambas han apostado por looks de belleza muy similares con maquillaje natural y la melena suelta y lacia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todos los Windsor vestirán de negro hasta que acabe el luto oficial de la familia real.

