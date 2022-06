Duelo de moda: Kate Middleton vs. Meghan Markle ¿Cómo llevarías este pantsuit blanco? ¡Dos duquesas, un estilo clásico! ¿Quién lució mejor este atuendo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate Middleton y el príncipe William inauguraron hoy un memorial en Londres y, como de costumbre, la duquesa de Cambridge cautivó con su espectacular atuendo. La mamá de tres optó por un pantsuit blanco creado por uno de sus diseñadores favoritos, Alexander McQueen. En su viaje a Jamaica hace meses, la vimos lucir el mismo blazer de $1,995, lo que con un pantalón de corte recto. En esta ocasión, eligió un pantalón ancho que le dio un toque más moderno al look. Kate Middleton, Principe William Credit: JOHN SIBLEY/POOL/AFP via Getty Images Para complementar su suit, optó por piezas monocromáticas, llevando una blusa blanca abajo del blazer, un minibolso de Mulberry y tacones a juego. Y por supuesto, nunca pueden faltar sus joyas divinas. La duquesa de 40 años optó por unos pendientes inspirados en los diseños art deco de solo $85. Kate Middleton Credit: EDDIE MULHOLLAND/POOL/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto vimos esta propuesta, pensamos en un conjunto muy parecido que llevó Meghan Markle en abril para asistir a los juegos Invictus. Para la competición creada por el príncipe Harry, vimos a la exactriz portando un look de Valentino blanco. Complementó el pantalón ancho y la chaqueta de doble botonadura con un bolso y tacones a juego, su cabello en ondas sueltas y discretas joyas. Meghan Markle Credit: Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation No hay duda de que un buen pantsuit blanco es un atuendo que nunca falla durante la primavera y el verano, pero ¿cuál fue tu versión preferida?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Duelo de moda: Kate Middleton vs. Meghan Markle ¿Cómo llevarías este pantsuit blanco?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.