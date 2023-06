De Kate Middleton a Máxima de Holanda, las invitadas reales más elegantes en la boda de Hussein de Jordania Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Invitadas elegantes boda Jordania realeza Credit: Instagram (2)/ Patrick van Katwijk/Getty Images Jordania se ha vestido de gala para celebrar la boda del heredero al trono, el príncipe Hussein, hijo de Abdullah II y Rania, con Rajwa Al Saif. Un enlace al que han acudido las principales casas reales y nos ha dejado fabulosos looks. Estas son nuestras favoritas. Empezar galería Rania y Abdalá de Jordania Invitadas elegantes boda Jordania realeza Credit: Casa Real Hachemita Los reyes jordanos son los padres del novio, el heredero al trono Hussein. Rania, famosa por su elegancia, lució un vestido de Dior negro, con detalles de encaje bordado con pedrería en puños, cuello y en el escote de la espalda. Una mezcla de tradición y modernidad que se ajustaba a su estilizada figura con líneas limpias y muy favorecedoras. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Kate Middleton Invitadas elegantes boda Jordania realeza Credit: Instagram La princesa de Gales optó por un romántico vestido de color rosa empolvado, con falda fluida, bordados en el cuerpo y en las mangas plisadas con volumen, y un cuello alto rematado con encaje de Elie Saab. 2 de 8 Ver Todo Máxima de Holanda Invitadas elegantes boda Jordania realeza Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images Una de las más esperadas dio lección de estilo con un vestido azul con estampado floral de distintos tamaños y mangas murciélago ligeramente transparentes de Luisa Beccaria. Sorprendió con el cabello ondulado que le sienta fenomenal. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Mary de Dinamarca Invitadas elegantes boda Jordania realeza Credit: Casa Real Hachemita Muy sofisticada, la reina danesa también eligió flores, en su caso en tonos rojos y azules sobre fondo blanco, con este diseño recto de Erdem. Decoró su cabello con un lazo a juego con el cinturón. 4 de 8 Ver Todo Victoria de Suecia Invitadas elegantes boda Jordania realeza Credit: Patrick van Katwijk/Getty Images Otra más en optar por las flores fue la heredera sueca, con un maxivestido de By Malina en tonos naranjas, morados y verdes, mangas abullonadas y cuello redondo. 5 de 8 Ver Todo Reina Sofía Invitadas elegantes boda Jordania realeza Credit: Casa Real Hachemita La reina emérita de España eligió un vestido rosa con volantes, manga tres cuartos y transparencias, sobre el que destacó un magnífico collar con pendientes a juego y broche. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Beatriz de York Invitadas elegantes boda Jordania realeza Credit: Instagram Casa Real Hachemita La hija de Sarah Ferguson asistió con un diseño azul celeste con capas de tul de la firma británica Needle & Thread, decorado con cristales brillantes y dobladillos con volantes. 7 de 8 Ver Todo Los novios Invitadas elegantes boda Jordania realeza Credit: Instagram Elie Saab La arquitecta Rajwa Al Saif se convertirá en la próxima reina del país al haber contraído matrimonio con el príncipe heredero Hussein de Jordania. Para su gran día optó por un original diseño con detalles drapeados, manga larga y escote asimétrico de Elie Saab, que contaba con una elaborada cola. El novio vistió su uniforme de gala. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

