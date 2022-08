¡Reina de lunares! Copia el look favorito de Kate Middleton con estos hermosos vestidos estampados Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kate Middleton vestidos de lunares Credit: Kensington Royal Twitter/ Karwai Tang WireImage/ Samir Hussein WireImage Kate Middleton es una de las royals que marca tendencia con sus elecciones de moda y este verano ha apostado por los lunares como su estampado favorito con varios vestidos de Alessandra Rich. Copia el look de la duquesa con estas opciones. Empezar galería Formal pero juvenil Kate Middleton vestidos de lunares Credit: Karwai Tang/ WireImage Para la final masculina del grand Slam de Wimbledon optó por este modelo azul marino con cuello marinero de Alessandra Rich. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Copia el look Kate Middleton vestidos de lunares Credit: Cortesía Lavinia Jersey Wrap Dress, de Boden. Ahora rebajado a $75. bodenusa.com 2 de 8 Ver Todo Tono rejuvenecedor Kate Middleton vestidos de lunares Credit: Neil Mockford/ GC Images Previamente, para asistir a uno de los partidos del torneo había lucido este favorecedor traje, también de Alessandra Rich, en azul turquesa, combinado con mules de tacón bicolor y bolso de mano blanco. Esta es una de las prendas que más ha repetido la duquesa en los últimos meses. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Copia el look Kate Middleton vestidos de lunares Credit: Cortesía Polka Dot Belted Mini Shirt Dress, de Marks & Spencer. $44. marksandspencer.com 4 de 8 Ver Todo Elegante y sofisticada Kate Middleton vestidos de lunares Credit: Samir Hussein/ WireImage De nuevo Alessandra Rich firma este diseño blanco con topos marrones, con el que la esposa del príncipe William cautivó en las carreras de Ascot, acompañado por supuesto de un fabuloso tocado. 5 de 8 Ver Todo Copia el look Kate Middleton vestidos de lunares Credit: Cortesía Hilltop Polka Dot Dress, de Reformation. Una de las marcas favoritas de JLo. $260. farfetch.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Detalles que importan Kate Middleton vestidos de lunares Credit: Karwai Tang/ WireImage Definitivamente Alessandra Rich es su diseñadora favorita en cuanto a lunares se refiere. El cuello Peter Pan y los puños blancos, le dan a este vestido midi un aire chic y moderno que contrasta con la silueta clásica. 7 de 8 Ver Todo Copia el look Kate Middleton vestidos de lunares Credit: Cortesía Kate Middleton polka dot navy blue dress, de Zepherra. $230. etsy.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

