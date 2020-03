Kate Middleton llegó a Irlanda vestida de verde de pies a cabeza La duquesa y el príncipe William estarán en el país por tres días. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sin duda, Kate Middleton se ha convertido en una de las mujeres más asediadas del mundo y también una de las más queridas y admiradas. No solo por su carisma, sino también por su increíble estilo, uno que hoy día copian muchas mujeres. Es ese mismo estilo el que en muchas ocasiones es comparado con el de la desaparecida princesa Diana. Sus atuendos son siempre muy atinados y perfectos para los eventos a los que asiste como el que acaba de lucir a su llegada a Irlanda, el cual dejó a muchos fascinados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La duquesa y su esposo el príncipe William se embarcaron en un tour de tres días por dicho país y desde su llegada la pareja acaparó todos los titulares, en especial Middleton, quien por su elegancia siempre se lleva toda la atención. La vimos bajar del avión con un fabuloso abrigo verde tipo militar, pero lo que nos fascinó fue el vestido verde bosque estampado con mangas tipo globo, de la diseñadora Alessandra Rich, que llevaba debajo. Para complementar la pieza, la duquesa optó por zapatos verde oscuro de punta, una diadema negra de terciopelo y un clutch verde esmeralda. El vestido, que cuesta 2,335, y si estabas dispuesta a gastar parte de tus ahorros para lucir como ella, te tengo malas noticias. El vestido ya está agotado y no sabemos si lo volverán a tener disponible. Pero no te desanimes, de seguro puedes encontrar una diadema igual que la suya o unos zapatos como los que llevó. Image zoom Image zoom Image zoom En un evento más formal realizado hace pocas horas, vimos a Middleton con otro vestido verde, pero esta vez más oscuro y de brillo. Este es solo el primer día de la pareja en dicho país, así que estamos ansiosas por ver los demás atuendos que lucirá la duquesa. Estamos seguras de que dejará a todos encantados tanto con su sonrisa, como con sus looks. Advertisement

