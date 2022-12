Este fue el sencillo look que eligió Kate Middleton para su primera visita A Estados Unidos como Princesa de Gales Middleton llegó a Boston con un set de pantalón y chaqueta, y unos aretes que pertenecieron a la princesa Diana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los atuendos de Kate Middleton son siempre muy atinados y perfectos para los eventos a los que asiste. Eso sí, no podemos negar que a través de los años su estilo ha ido evolucionando y volviéndose más sobrio y sofisticado. Y es que tiene a su alcance las marcas más prestigiosas del mundo y a un estilista personal que la ayuda a siempre elegir el atuendo adecuado. Entre sus piezas favoritas están los abrigos, las chaquetas y por supuesto, los vestidos. En los eventos oficiales a los que asiste siempre acapara miradas por su elegancia y lo mismo ocurre cuando se va de gira a otro país como en este momento. Después de ocho años de haber visitado Estados Unidos, la princesa de Gales regresó a junto a su esposo el príncipe William a la ciudad de Boston, Massachusetts para cumplir con algunos compromisos y estar presentes en la ceremonia de los Earthshot Price, una iniciativa que el ahora príncipe de Gales inició en el 2019 para crear alternativas que puedan resolver los problemas del medio ambiente. Y como era de esperarse, para el primer evento, Kate llamó la atención por su atuendo. La pareja fue recibida en el City Hall de Boston por el alcalde de Boston y su esposa, al igual que por Caroline Kennedy, hija del fallecido expresidente John F. Kennedy. Para la ocasión la princesa eligió un look muy sobrio y digamos que sencillo. Llevó un conjunto azul marino de pantalón recto y chaqueta de un solo botón, de Alexander McQueen valorado en casi $4,000. Middleton complementó el set con un top negro de cuello alto y zapatos de punta. Además llevó los aretes de zafiro y diamantes que alguna vez pertenecieron a su suegra la princesa Diana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su esposo también llevaba un traje azul marino y la verdad lucían muy cute combinados. Ahora nos queda esperar a ver todos los looks que usará la princesa durante los tres días que permanecerán en dicha ciudad. Estamos seguras de que en algún momento le rendirá tributo a la fallecida Reina Isabel II. Este tour marca el primer viaje de ambos con su nuevo título. The Prince And Princess Of Wales Visit Boston - Day 1 Credit: Chris Jackson/Getty Images Kate Middleton y Prince William - The Prince And Princess Of Wales Visit Boston - Day 1 Credit: Chris Jackson/Getty Images Prince William y Kate Middleton - The Prince And Princess Of Wales Visit Boston - Day 1 Credit: Chris Jackson/Getty Images

