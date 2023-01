El look del día - enero 12, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kate Middleton Credit: Karwai Tang/WireImage Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Andrea Legarreta, Kate Middleton y Angelina Jolie son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora combinó su clásico pantalón negro con una divertida chamarra de flecos, de Marlow. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Angelina Jolie Angelina Jolie Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz llego al Lincoln Center, en Nueva York, en compañía de su hija y ataviada con un vestido crema de seda, que combinó con zapatos de punta y un abrigo negro. 2 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Karwai Tang/WireImage La princesa de Gales llegó a un compromiso en Londres con este clásico vestido negro de Cefinn, que combinó con un abrigo a cuadros, de Holland Cooper, bolso verde de Mulberry y zapatos de punta, de Gianvito Rossi. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Cate Blanchett Cate Blanchett Credit: David M. Benett/Max Cisotti/Dave Benett/WireImage La actriz acaparó miradas con este fabuloso traje metálico. 4 de 9 Ver Todo Cynthia Urías Cynthia Urias Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Este conjunto con estampado animal le sentó de maravilla a la figura de la presentadora mexicana. 5 de 9 Ver Todo Emma Roberts Emma Roberts Credit: Backgrid/The Grosby Group La actriz se protegió del frío con este llamativo abrigo con estampado de leopardo y detalles de imitación de piel. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad llegó a un evento oficial con este elegante y sobrio look de falda a la rodilla y blusa con mangas tipo globo. 7 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen La presentadora de noticias eligió este jumpsuit color camello de imitación de cuero para una de las más recientes ediciones de Al rojo vivo (Telemundo). 8 de 9 Ver Todo Michelle Vieth Michelle Vieth Credit: Instagram/Michelle Vieth La actriz mexicana llegó a los estudios de Cuéntamelo ya (Las estrellas), con este coqueto set de lunares de minifalda con vuelos y chaqueta, que complementó un top crema y sandalias atadas al tobillo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

