Kate Middleton, ¡más Lady Di que nunca! Los Duques de Cambridge, quieran o no, siempre nos regalan hermosos recuerdos cargados de nostalgia de Diana de Gales y muy especialmente durante este viaje a Pakistán. El último viaje de los Duques de Cambridge está causando furor. Millones de personas alrededor del mundo siguen con detenimiento el periplo de los príncipes en Pakistán. Kate y William son dos auténticas estrellas mediáticas y siguen rompiendo corazones con su presencia y encanto personal. Pero si algo está dando de qué hablar, son los constantes guiños de Kate Middleton al recuerdo de Lady Di cuando también visitó Pakistán años atrás. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este sombrerito de plumas de pavo real, que también lució su suegra, nos ha sembrado a todos una gota de añoranza al recordar las bellas imágenes que guardamos en el recuerdo de la que llegó a ser conocida como la princesa del pueblo. Image zoom Getty Images Quien le hubiera dicho a Lady Di en aquel entonces que, dieciocho años después de aquel viaje, su querido Guillermo pondría los pies en el mismo lugar, ya un hombre hecho y derecho, acompañado del amor de su vida. Sin duda estaría feliz de saber que su hijo disfruta de un feliz matrimonio, algo que ella nunca llegaría a conocer. Image zoom Getty Images A juzgar por las imágenes que nos está regalando la pareja, su complicidad y su cariño pasan por uno de los mejores momentos de su historia de amor. Image zoom Getty Images En otra ocasión de este viaje y por una vez en la historia, el príncipe William opacó con su vestimenta a la propia Kate Middleton: Image zoom Duques de Cambridge Getty Images Parecía todo un apuesto galán de Bollywood con este exótico sherwani, clásico pakistaní, que le favorece tanto o más que el look verde con el que su orgullosa esposa le acompañó.El Príncipe terminó de sellar su fastuoso look con unos zapatos de terciopelo negro. Image zoom Getty Images Los Príncipes continúan disfrutando de estos días que sin duda nunca olvidarán y que ya son historia.

