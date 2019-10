Kate Middleton, Karla Martínez y más en El look del dá By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Catherine Zeta Jones y Lupita Nyong'o son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Kate Middleton Image zoom Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images Nos encantó lo fresca y moderna que lució la duquesa con estos culottes verde militar de Jigsaw, que combinó con un suéter rojo vino de Warehouse y un minibolso del mismo color. Advertisement Advertisement La reina Máxima de Holanda Image zoom Patrick van Katwijk/Getty Images Su magestad lució regia y como la reina que es con este look de falda a cuadros asimétrica, blusa rojo vino de seda y sombrero del mismo color. Kim Kardashian Image zoom © 2019 Splash News/The Grosby Group La socialité llevó este look recatado de pantalón blanco, top del mismo color y chaqueta, durante su visita a un centro de tecnología en Armenia. Advertisement Karla Martínez Image zoom Instagram/Karla Martinez La presentadora no deja de sorprendernos con sus looks mañaneros. Este minivestido con vuelos combinado con botines, la hizo ver muy juvenil. Catherine Zeta Jones Image zoom 2019 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Supercool y juvenil lució la actriz con este vestido estampado, que combió con zapatos cremas de punta. Lupita Nyong'o Image zoom Jamie McCarthy/Getty Images La talentosa actriz acaparó miradas con este traje con una mezcla de estampados animales, de Erki Orleans. Advertisement Advertisement Advertisement Rashel Díaz Image zoom Instagram/Rashel Diaz Para salir a pasear por las calles de Guatemala, la presentadora eligió este cómodo atuendo de minifalda de mezclilla, blusa del mismo material y tenis Gucci. Millie Bobby Brown Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Captamos a la joven actriz con sandalias en mano y ataviada con este moderno jumpsuit morado. Sienna Miller Image zoom Neil Mockford/GC Images Cool y moderna lució la actriz con este conjunto de pantalón cropped de talle alto y chaqueta, que combinó con un top negro y sandalias cremas Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

