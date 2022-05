El look del día - abril 27, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kate Middleton, look del dia Credit: Neil Mockford/GC Images Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Reina Letizia, Kate Middelton y Galilea Montijo son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Barbara La cantante posó para sus seguidores con este sexy atuendo. ¡Wow! 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, look del dia Credit: Instagram/Alejandra Espinoza La actriz y presentadora se fue a un parque de diversiones junto a su familia ataviada con este look de pantalón corto de mezclilla, camiseta negra, chaqueta oversized y botas a la rodilla. 2 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Nos encantó este conjunto de falda y chaqueta que portó la presentadora. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kate Middleton Kate Middleton, look del dia Credit: Neil Mockford/GC Images La duquesa acaparó miradas con este sobrio y elegante set crema de falda midi y chaqueta. 4 de 9 Ver Todo Helen Mirren Helen Mirren, look del dia Credit: Frazer Harrison/Getty Images for for CinemaCon Como de costumbre, la legendaria actriz lució regia con este look de falda midi estampada y camisa blanca. 5 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen, look del dia Credit: Instagram/Lourdes Stephen Para visitar los estudios de Despierta América (Univision), la presentadora eligió este cómodo cojunto rojo de pantalón y chaleco, que combinó con un top crema y zapatos de plataforma. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Instagram/Maribel Guardia Quedamos fascinadas con este coqueto conjunto de falda y crop top que lució la querida cantante. 7 de 9 Ver Todo Olivia Wilde Olivia Wilde, look del dia Credit: Frazer Harrison/Getty Images for for CinemaCon La talentosa actriz llegó a una velada con este conjunto azul marino de terciopelo, que complementó con zapatos rosados de punta. 8 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Vimo a su majestad llegar a un compromiso oficial con este sofisticado vestido rojo vino. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

