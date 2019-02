El "look" de Kate Middleton antes de Buckingham Tiritas finas, blusas que dejaban su ombligo al aire y mini-mini faldas... Así era el estilo casual, sport y supersexy de la actual duquesa de Cambridge, antes de ser parte de la realeza. ¡No te lo puedes perder! Tiritas finas, blusas que dejaban su ombligo al aire y mini-mini faldas... Así era el estilo casual, sport y supersexy de la actual duquesa de Cambridge, antes de ser parte de la realeza. ¡No te lo puedes perder! More Celeste Rodas de Juárez Una moda sin protocolo Indigo/Getty Images Le encantaban las botas Antony Jones/UK Press via Getty Images Mujer de pocos colores Indigo/Getty Images) Con "S" de sensual Indigo/Getty Images Fan de las minis Getty Images Jeans, siempre jeans Antony Jones/Brendan Bierne/UK Press via Getty Images Pantalones de cintura baja Getty Images "De punta en negro" Press Association via AP Images ¿Así o más brillante? Andrew Cowie/Photoshot/Getty Images Influencer siempre Indigo/Getty Images 1 of 10 Advertisement 1 of 10 Indigo/Getty Images Una moda sin protocolo Antes de las tiaras y los trajes de gala para eventos oficiales de la realeza, la ahora duquesa de Cambridge mantenía un estilo, a la moda —sí—, pero desenfadado, casual… y muy sensual, como bien se puede ver en este ajustado vestido sin mangas. Este fue su atuendo para un partido de polo en el 2006, en el que compitió su entonces novio, el príncipe William. Advertisement 2 of 10 Antony Jones/UK Press via Getty Images Le encantaban las botas Con frecuencia usaba botas estilo Ugg, pero si la ocasión era más formal, también optaba por unas más elegantes, como cuando llegó al Concert for Diana, en el Wembley Stadium de Londres en julio del 2007, que llevó estas de gamuza hasta las rodillas. 3 of 10 Indigo/Getty Images) Mujer de pocos colores Aún cuando era veinteañera, siempre prefirió piezas monocromáticas y combinaciones clásicas, como esta con la que llegó a unas pruebas hípicas en Badminton en el 2007. Tenía entonces 25 años. Advertisement 4 of 10 Indigo/Getty Images Con "S" de sensual Como toda buena estudiante, cuando asistía a la universidad de St. Andrews —en donde fue una estudiante destacada de historia del arte—andaba con un estilo muy sport, como este top de delgadísmos tirantes (spaghetti strap), que le dejaba no solo los hombros al aire, sino su ombliguito también. Advertisement 5 of 10 Getty Images Fan de las minis Sus bien tonificadas piernas quedaban con frecuencia al descubierto gracias a que le encantaban los vestidos cortos. Esto hacía lucir aún más larga su espigada anatomía de casi 6 pies (mide 5.9), la cual prolongaba aún más usando altísimos wedges. Advertisement 6 of 10 Antony Jones/Brendan Bierne/UK Press via Getty Images Jeans, siempre jeans Este tipo de pantalón, era constante en su vestuario, y fuera a donde fuera, la duquesa cuyo nombre verdadero es Catherine Elizabeth Middleton, los completaba con blusas cortas que dejaban entrever su vientre cero grasa, perfecto. Con una figura así, ¿quien no? Advertisement 7 of 10 Getty Images Pantalones de cintura baja Le encantaban los pantalones aunque le trajeran problemas. Por ejemplo: pocos minutos después de que le tomaran esta foto caminando elegantemente, los paparazzi la captaron subiéndose a un vehículo en donde el corte hip-huggers de estos jeans, dejó al descubierto la parte posterior de su anatomía. ¡Ouch! Advertisement 8 of 10 Press Association via AP Images "De punta en negro" Así llegó el día de su graduación, en el 2005, en donde una vez más cautivó por su buen gusto. Nada como un look en el que la solemnidad del negro contraste con la luminusidad del blanco. Advertisement 9 of 10 Andrew Cowie/Photoshot/Getty Images ¿Así o más brillante? Centellante, así lució en un evento benéfico para un hospital infantil. Nótese que ahora, convertida en la duquesa de Cambridge, sería muy difícil que repita el largo de esos shortcitos. Advertisement 10 of 10 Indigo/Getty Images Influencer siempre Su buen tino al escoger prendas juveniles, sensuales y divertidas hizo que todas las mujeres quisieran imitarla. Así surgió el “efecto Kate Middleton” con el que ahora, a sus 37 años, sigue dominando el mundo de la moda. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

