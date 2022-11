Kate Middleton honra la memoria de la reina Isabel II con una espectacular joya La princesa de Gales llegó al Festival del Recuerdo de la Legión Real Británica, en Londres, una de los collares más preciados de la fallecida monarca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate Middleton es sin duda una de las mujeres más fotografiadas del mundo y no es para menos. La nueva princesa de Gales no es solo la digna representación de la nueva generación de monarcas briteanicos, sino también la esposa del futuro rey de Inglaterra y cuando llegue el momento en que su esposo suba al trono, sobre ella caerá una gran responsabilidad. Mientras eso sucede, Middleton cumple con sus deberes como princesa y lo hace de una manera muy fina y elegante. Y es que no podemos negar que la princesa tiene un excelente gusto al vestir y siempre llama la atención gracias a sus sobrios y sofisticados atuendos. Eso sí, hay un especial interés cuando en sus looks Middleton incluye algún detalle con el que le hace homenaje a la fallecida princesa Diana. Ahora también busca un espacio para de alguna manera honrar la memoria de la reina Isabell II, tal y como lo hizo en una de sus más recientes apariciones. Para asistir al Festival del Recuerdo de la Legión Real Británica, en el que se recuerda a los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial, la princesa optó por una falda a la rodilla, una clásica chaqueta con correa, medias opacas y zapatos de punta. Pero lo que llamó más la atención fue su significativo accesorio. Para la ocasión, la princesa llevó un espectacular collar de perlas y diamantes que perteneció a la desaparecida monarca. La pieza fue obsequiada a la reina por el gobierno japonés hace varias décadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Middleton ya había usado este collar durante el velorio de la reina. Lo más interesante es que la pieza también la había usado la princesa Diana, así es que en dicho evento, la princesa no solo le rindió honor a la abuela de su esposo, sino también a su tan querida y admirada suegra. Kate Middleton Credit: Chris Radburn - WPA Pool / Getty Images Kate Middleton Credit: CHRIS RADBURN/POOL/AFP via Getty Images

