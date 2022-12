¡Dos gotas de agua! Kate Middleton y su hija visten a juego para celebrar la navidad Las chicas de la familia real inglesa lucen más regias que nunca con estas combinaciones en tono vino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde los eventos reales hasta en momentos casuales, Kate Middleton siempre nos maravilla con sus atuendos divinos y parece que su hija heredó el mismo sentido del estilo. La princesa de Gales es mamá de dos hijos preciosos, pero su hija Charlotte ya se está destacando por su estilo y por lo tanto que se parece a su bella mamá. El jueves, la princesa, el futuro rey y sus dos hijos mayores asistieron al concierto anual "Royal Carols: Together at Christmas" en la Abadía de Westminster. Kate Middleton, duquesa de cambridge Kate Middleton en camino a la Abadía de Westminster | Credit: RICHARD POHLE/POOL/AFP via Getty Images Como siempre, Kate vistió un look sofisticado, optando por un saco Eponine London en un tono rojo oscuro y tacones a juego. Llevó su cabello en ondas sueltas y un maquillaje a lo natural. Y su hija de 7 años, Charlotte, lucía como una versión infantil de su madre con un abrigo rojo propio, acentuado con medias y zapatos azul marino, el color que lució su hermano el príncipe George y su padre, el príncipe William. Kate Middleton, principe william, charlotte, george El príncipe William, la princesa Charlotte, el príncipe George y la princesa Catherine en camino a la Abadía de Westminster. | Credit: Samir Hussein/WireImage Para un toque coqueto, la nena llevó su cabello suelto con una colita recogida a cada lado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se unieron en el concierto de Navidad con el Rey Carlos III, la Reina consorte Camila y otros miembros de la familia real extendida. Como era de esperar, no asistieron los tíos de Charlotte, Harry y Meghan, tras el estreno de su controversial serie de Netflix.

