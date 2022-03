Kate Middleton deslumbra en Jamaica luciendo las joyas de la reina Isabel La gira por el Caribe llega a Jamaica y la duquesa nos sigue impresionando con sus looks Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Junto a su esposo, el príncipe William, Kate Middleton está disfrutando su viaje al Caribe y hemos quedado maravilladas con sus looks espectaculares. Después de varios días en Belice, la pareja llegó a su segunda parada en Jamaica. Nos han encantado los vestidos ligeros que lleva la duquesa de día bajo el sol, pero, por supuesto, los trajes de noche nos dejan boquiabiertas. Para asistir a una cena ofrecida por el Gobernador General de Jamaica, la mamá de tres eligió una prenda verde diseñada por una de sus diseñadoras favoritas, Jenny Packham. Kate Middleton, tour Caribe Credit: Samir Hussein - Pool/WireImage Kate Middleton, tour Caribe Credit: Samir Hussein - Pool/WireImage Para elaborar el look, eligió complementos de la colección de la Reina Isabel II. Sus pendientes de esmeralda y diamantes forman parte de un grupo de prendas que ha llevado la monarca en varias ocasiones, entre ellas para recibir a los Obamas en el 2011. Reina Isabel, Obama Credit: Yui Mok - WPA Pool/Getty Images Reina Isabel Credit: Yui Mok - WPA Pool/Getty Images Aparte de sus accesorios prestados, algunos fanáticos de la monarquía inglesa notaron que este traje verde con volantes de tul se parecía al que lució la princesa Diana para sus fotos oficiales de compromiso con el futuro rey, príncipe Carlos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tour finalizará el próximo 26 de marzo en las Bahamas. ¡Esperamos ver más trajes fabulosos de la duquesa!

